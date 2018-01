La storia vera del Violino di Auschwitz

Cicci ha tutto ciò che una ragazza possa desiderare: una vita bella e agiata, una famiglia che le vuole bene, tanti amici e una grande passione per la musica. Ma è ebrea e durante la guerra tutto cambia. Le rimarrà solo il suo violino, da cui non si separerà a nessun costo. Sarà proprio lui a raccontare, dopo un lungo silenzio, la lenta discesa di Cicci verso l’inferno del campo di concentramento di Auschwitz, dove sarà costretta a suonare per le SS. Scoprirà però che la musica rende liberi. Un racconto commovente tratto da una storia vera.Anna Lavatelli è una delle più affermate scrittrici per ragazzi in Italia. Ha iniziato a scrivere nel 1986, ottenendo sempre grande successo. Ha vinto molti premi tra i quali quello del Battello a Vapore (1993) e il Premio Andersen (2005) come migliore autrice italiana con Bimbambel (Interlinea). Per “Le rane” Interlinea ha pubblicato molti libri, tra cui Il giallo del sorriso scomparso, Filastrane (con Emanuele Luzzati) e Benvenuto, pomodoro!Cinzia Ghigliano, una delle poche disegnatrici italiane di fumetti, ha iniziato su “Linus” occupandosi poi di divulgazione scientifica e di illustrazione per l’infanzia con i maggiori editori. Premio Andersen 2016. Ha pubblicato con Interlinea La foto di Natale, premio Storia di Natale 2017Verbania, Biblioteca Pietro Ceretti, via Vittorio Veneto 138L’autrice Anna Lavatelli presentaIl violino di Auschwitz(Le rane di Interlinea)con mostra sul tema della Memoria