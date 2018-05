Giornata Mondiale sull’igiene delle mani

Il 5 maggio 2018 l’OSPEDALE SCENDE IN PIAZZA!!!!Perché l’igiene delle mani è una questione seria: “un gesto quotidiano, semplice, ma fondamentale per la tutela della salute di tutti!Questo evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione ad eseguire correttamente l’igiene delle mani, soprattutto quando si entra in una struttura sanitaria. Conoscere il significato di questa semplice tecnica può responsabilizzare i cittadini, quali potenziali utenti/parenti/caregiver, a ricordare agli operatori sanitari di lavarsi le mani prima di erogare assistenza.A partire dalle ore 9,00 fino alle ore 17,00, in Piazza S. Vittore ad Intra, sarà allestito il nuovo PMA (Posto Medico Avanzato) in dotazione al SOGIT, presso il quale il personale sanitario dell’ASL VCO e COQ sarà a disposizione degli operatori e dei cittadini per rafforzare l’importanza di questa campagna. Verranno fornite informazioni circa il corretto utilizzo di gel alcolico per l’igiene delle mani con dimostrazioni pratiche, verrà consegnato materiale informativo e campioni di gel.Nel corso della giornata, sulla superficie in linoleum gentilmente offerta dalla Società Coop Equipe Italia, attuale gestore del Centro Sportivo di Bagnella, stesa per la copertura del pavé della piazza, l’Arcademia di Omegna e la Scuola di Danza Belly Dance Emotion di Possaccio (Verbania), presenteranno brevi momenti artistici sul tema della giornata; sarà presente l’Associazione Dottor Clown VCO che coinvolgerà anche i più piccoli.La Scuola Professionale Panificatori e Pasticceri del VCO offrirà un piccolo rinfresco; la società VERBANOGEL di Verbania, depositaria per questo territorio del noto marchio gelataio SAMMONTANA, uno degli ultimi ad avere i propri stabilimenti di produzione in Italia, offrirà gelati e gadget; è inoltre doveroso un ringraziamento all'Associazione AMICI di PADRE GIULIANO per la collaborazione.Infine, il S.O.G.IT. di Verbania, presenterà ed esporrà la sua moto medica, la prima operante nelle province del V.C.O. e Novara e la seconda, sia in Piemonte che in Lombardia, un mezzo trentennale completamente rinnovato e attrezzato.IN CASO DI PIOGGIA L’EVENTO SARA’ ANNULLATO