1° Trofeo della Scuola Bocce del VCO

Per molti bambini si è trattato della prima gara, anche se non ancora del circuito ufficiale, che ha dato molta fiducia e stimolo nel percorso da proseguire con gli Istruttori, per migliorare ed ai genitori che hanno seguito i loro piccoli campioni, da bordo campo dando sostegno e incoraggiamento. Una giornata che ha fatto conoscere uno Sport, quello delle Bocce, sano, divertente, ma impegnativo, sfatando molte delle perplessità su questa disciplina.Da molti presenti è venuto un "bravi era ora che si facesse qualcosa di diverso con le bocce e sopratutto con i bambini". Queste parole ripetute da atleti Senior anche di livello che erano presenti, dà lo stimolo al Comitato del VCO nel proseguire nelle attività di promozione non solo nel giovanile che è al centro del Progetto sia del Nazionale. Ora è in programma una primavera-estate ricca di avvenimenti con tutti coinvolti.Un grazie dal Comitato VCO va alle Bocciofile ed agli Istruttori che ne fanno parte che si riuniscono i mercoledì e venerdì nelle sedi della scuola Bocce del Comitato per costruire insieme questo gruppo di fantastici ragazzi e stimolandoli nelle attività con i lodevoli risultati visti in campo.Coinvolte le Bocciofile di ANPI, Gattugno, Vertese, Trobaso, Bolongaro, Possaccio e gli Istruttori, in particolare, Piergiorgio Trisconi e l’instancabile e Moreno Minuzzo.Alla premiazione alla Presenza del Responsabile del Settore Giovanile Sergio Tosi c’era il Presidente Provinciale del Comitato Mauro Covini che, parlando a tutti, si è detto molto felice per il riscontro sia con i ragazzi che con i genitori, “questo è l'inizio per preparare i bambini in questi mesi e quello che verrà fatto dalla prossima stagione dove stiamo collaborando con la Lombardia per stendere un calendario condiviso per inserire delle gare ufficiali sul nostro territorio per ampliare la disponibilità di gare giovanili nei territori a noi vicini, fondamentali per una crescita sportiva di questi piccoli talenti”.