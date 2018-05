Alla ricerca di tracce preistoriche "dietro casa"

Si tratta quindi di un sito coevo di alcuni insediamenti preistorici presenti nel territorio del VCO.La conferenza rappresenta un’interessante occasione per approfondire il tema delle indagini geofisiche e capire come funzionano. La geofisica è la scienza che studia la Terra e le sue proprietà con metodi fisici. Avvalendosi di particolari strumenti, la geofisica permette una ricognizione del terreno attraverso la quale si può ricavare la forma, la dimensione e la profondità degli oggetti sepolti. L’uso di questo tipo di indagine in campo archeologico è considerato molto promettente ai fini della ricerca, anche perché si tratta di un “metodo non invasivo”, che consente di determinare alcune proprietà del sottosuolo senza praticarvi scavi.L’esperienza condotta alla terramara di Poviglio (RE) dall’Università di Milano è considerata emblematica e rappresentativa dell’efficacia delle indagini geofisiche applicate alla conoscenza del passato e della preistoria in particolare.La conferenza sarà seguita da una visita guidata al percorso museale con particolare attenzione ad alcuni reperti preistorici del Verbano Cusio Ossola di recente o recentissima acquisizione e rappresenterà un primo assaggio della rivisitazione complessiva dell’allestimento museale che è ancora in corso e di prossima conclusione.Informazioni: Civico Museo Archeologico - tel. 0323 840809 museomergozzo@tiscali.it