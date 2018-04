Coppa Piemonte/Valle d’Aosta

Per l’occasione la Delegazione del V.C.O. ha deciso di trasformare l’ultimo turno di gara in una festa del calcio provinciale. Alla competizione hanno preso parte 4 squadre (Dinamo Omegna, Lesa Vergante, Megolo e Virtus Villadossola), che si sono affrontate con la formula del girone all’italiana. Dopo i primi due turni guida il girone la Virtus Villadossola del Presidente Vittorino Battro con 6 punti. A seguire i neo affiliati della Dinamo Omegna con 3 punti.



Chiudono il girone Megolo e Lesa Vergante (unica società di Seconda Categoria) ad un punto. La vincente della competizione rappresenterà la Delegazione del V.C.O. durante la fase regionale che si disputerà al termine del campionato e dei play off.



Appuntamento, quindi, il 1 maggio con il seguente programma gare:

Ore 18:00: DINAMO OMEGNA-LESA VERGANTE

Ore 20:30: MEGOLO-VIRTUS VILLADOSSOLA



Al termine degli incontri seguiranno le premiazioni sul campo del primo e secondo classificato.