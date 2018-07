ASD Ecole de Danse nasce infatti aBorgomanero nel 1982 su iniziativa della Maestra Elena De Zuani con lo scopo di introdurre nel territorio borgomanerese la Cultura per le arti classiche della danza e della musica. Inizialmente sono stati avviati corsi di formazione alla danza classica e successivamente, anche per l’apprendimento di altre tecniche coreutiche. Attualmente vengono svolti corsi di “Tersicorando” (Danza ludica per i bambini dai 3 ai 6 anni), Danza Classica, Contemporanea, Postural Pilates per adulti e Stretching estremo per danzatori.Nell'ultimo decennio, accanto alle attività tipiche del periodo scolastico, è nato, grazie ad un’attenta e sapiente organizzazione, loStage Estivo Lago Maggiore Danza con ilPatrocinio della Regione Piemonte, Distretto Turistico dei Laghi, Provincia Verbano Cusio Ossola, Provincia di Novara, Città di Verbania, Assessorato allo Sport della Città di Borgomanero.Nel corso degli anni presso l’ASD Ecole De Danse si sono formati numerosi allievi, alcuni dei quali hanno superato audizioni importanti (venendo ammessi anche allaScuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala di Milano), mentre altri svolgono regolare attività professionale in compagnie di prestigio.Lo Stage Estivo Lago Maggiore Danza giunto alla dodicesima edizione, aperto a tutti coloro che studiano danza con un’età minima di sette anni, si terrà nella suggestiva cornice del Lago Maggiore, nella ridente ed elegante località di Verbania.Parte dello Stage sarà accolto nell’accoglienteHotel S. Anna, il quale sorge nell’artistica cittadina di Verbania. L'Hotel S. Anna è una struttura elegante, dotatA di tutti i comfort: parcheggio privato gratuito, ascensore, ristorante, sala lettura, Wi-Fi disponibile in tutta la struttura, camere con balconi, aria condizionata e molto altro ancora. L'Hotel offre ai suoi ospiti un'atmosfera famigliare ed efficiente volta ad assicurare il massimo gradimento, del soggiorno e dello Stage formativo coreutico, a contatto con le poetiche bellezze naturali del lago.La città di Verbania dona ai suoi ospiti tantissime opportunità di divertimento tra sport, cultura, arte culinaria, svago, benessere con possibilità di escursioni al Monte Rosa, al Parco Nazionale della Val Grande, visite guidate ai Parchi Naturali del Devero e del Veglia, gite in battello alle Isole Borromeo, a Stresa e nella vicina Svizzera.Oltre alle tradizionali lezioni in sala prove, presso lo Stage Estivo Lago Maggiore Danza ci saranno anche lezioni teoriche giornaliere di Storia della Danza e del Balletto tenute dalla Maestra Erica Cagliano, docente della Scuola all'Operapresso il Teatro Regio di Torino. Lezioni che con l'ausilio di video ed immagini racconteranno l'evoluzione storica del movimento che si svolge contemporaneamente nel tempo e nello spazio.Fin dalla sua prima edizione lo Stage Estivo Lago Maggiore Danza ha suscitato interesse e attirato numerosi allievi provenienti da ogni parte d’Italia. I ragazzi hanno la reale possibilità di progredire e studiare con disciplina accademica nella tecnica della danza Classica e in quella di Carattere per crescere a livello educativo, preparando il corpo e la mente al movimento, all’uso dello spazio e alla ricerca delle naturali espressioni artistiche, in un ambiente stimolante ed armonioso.Le lezioni saranno svolte, da insegnanti qualificati: Erica Cagliano (danza classica, storia della danza e del balletto), Elena Delmastro (danza classica), Ioulia Sofina(danza di carattere), Jennifer Delfanti(danza classica), Pierpaolo Ciacciulli (danza classica).Sarà possibile frequentare due o più lezioni al giorno seguendo i corsi come esterni, dal mattino alla sera, o soggiornare in pensione completa presso l’Hotel S. Anna. Iscrivendosi a due lezioni al giorno sarà compresa una lezione al giorno di Storia della danza e del balletto.Alla fine dello Stage, sabato 14 luglio andrà in scena il Piccolo Gala presso il Teatro S. Anna di Verbania. Il titolo scelto per l'edizione 2018 è Il Lago dei Cigni per vivere la magia e l’incanto del celebre titolo appartenente al grande repertorio classico accademico. Il balletto per eccellenza sarà inoltre il tema di studio durante la preparazione settimanale del Galà e darà anche modo di assistere, agli allievi, ad un filmato completo con protagonisti celebri solisti, primi ballerini ed étoile. Al termine del piccolo Galà avverrà la Consegna degli Attestati e delle Borse di Studio a cura del direttore artistico Michele Olivieri e della presidente e responsabile Elena De Zuani.Una novità per il 2018 riguarda lo Stage nello Stage con la doppia lezione di Lunedì 9 luglio a cura di Oliviero Bifulco, diplomato alla Scuola di Ballo Accademia Teatro alla Scala, già danzatore presso il Corpo di Ballo dell'Opéra di Bordeaux diretto dall'étoileCharles Jude e finalista alla trasmissione televisiva di Maria De Filippi "Amici" su Canale 5.Si conferma, dopo il recente successo della seconda edizione, il Concorso Interno "Lago Maggiore Danza" aperto a tutti gli iscritti allo Stage settimanale e agli esterniiscritti alle lezioni con Oliviero Bifulco.Un Concorso di danza valido in ogni stile, rivolto a Solisti e Passi a due che si svolgerà presso ilTeatro S. Anna Lunedì 9 luglio alle ore 18. In giuria ad esaminare i partecipanti iMaestri Elena De Zuani, Michele Olivieri e Oliviero Bifulco. Al vincitore, oltre alla pergamena e al trofeo della seconda edizione, andrà in esclusiva una Borsa di Studio, scontata al 50%, per una settimana di lezioni ai Corsi di Danza Classica Accademica e Danza di Carattere presso la Scuola "Pro Viva la Dance ry" di San Pietroburgo in Russia con la Maestra Tsay Nadezda (diplomata alla Vaganova Ballet Academy, St. Petersburg).La Master Class si svolgerà con la Certificazione Ufficiale del Ministero della Cultura e Formazione di San Pietroburo dal 27 dicembre 2018 al 03 gennaio 2019 e le lezioni quotidiane riguarderanno il Balletto Classico, Lezioni di Carattere e Danza Storica con metodo Vaganova. Le informazioni nel dettaglio sul corso saranno confermate in seguito sulsitohttp://provivaladance.fi/en/ e al Vincitore verranno consegnati i recapiti e i contatti della Maestra Tsay Nadezda per eventuali accordi.All'edizione 2018 dello Stage Lago Maggiore Danza ci sarà anche l'opportunità di prendere parte ad un Laboratorio Teatrale in cui verranno affrontate le principali tecniche dell'arte mediante un'analisi del processo comunicativo: i tempi, il ritmo, la dizione, la voce, il vocabolario scenico, lo spazio, la drammaturgia, l'interpretazione, l'immedesimazione, la regia, le luci, il trucco, i costumi.Lo Stage Estivo Lago Maggiore Danzaconferma, a pieno titolo, la sua vocazione attitudinale e accademica, coniugando brillantemente l'arte del balletto con lo svago in un evento di ampio respiro artistico per proseguire la formazione, perfezionandosi nell’arte coreutica grazie alle approfondite lezioni e al contempo partecipare a piacevoli momenti di convivio.