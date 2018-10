Vega Occhiali Rosaltiora una vittoria e una sconfitta

Dapprima contro BonPrix TeamVolley Lessona le ragazze di Andrea Cova hanno vinto in rimonta mentre nel secondo match contro Team Volley Novara hanno perso per 2-1. Le verbanesi chiudono dunque con 5 vittorie su 6 partite giocate con 13 punti, un bottino che dovrebbe consentire il passaggio del turno; il tutto sarà chiaro al termine dei match domenicali. Nel primo match contro Lessona Cova inizia con il sestetto ‘tipo’: Ghisleni in palleggio, Annalisa Cottini opposta,



Sonia Cottini e Francesca Magliocco bande, al centro Pamela Ferrari ed Emily Velsanto e Beatrice Folghera libero, come è andata o racconta direttamente il coach: “L’inizio è stato piuttosto contratto - spiega – con battute inefficaci e con qualche leggerezza di troppo; poi ci siamo ritrovati, abbiamo registrato la battuta ed abbiamo fatto crescere la concentrazione, purtroppo però il set ormai compromesso è andato alle avversarie (25-20).



I restanti due set poi li abbiamo giocati con una maggior attenzione e siamo alquanto migliorati, abbiamo inserito in alcuni scampoli di partita Sara Caravati per Magliocco e con Marta Ossola per Annalisa Cottini e siamo riusciti a rimontare andando a vincere la partita 2-1 (25-23, 25-21).



La seconda partita invece l’abbiamo disputata contro una squadra molto esperta che ha una ottima organizzazione di gioco e non commette errori. Siamo partiti con il precedente sestetto con Elisa Alessi, che peraltro ha fatto bene, al centro al posto di Pamela Ferrari. Abbiamo risentito della precedente partita nelle gambe e la fatica della rimonta precedente. Nonostante i cambi fatti non siamo riusciti a girare il match e siamo andati sotto 2-0 (21-25, 15-25).



Nel terzo set siamo riusciti a vincere (25-21) e qui vorrei citare la prestazione della giovanissima regista Martina De Giorgis che ha condotto il set con l’equilibrio di una veterana, facendo girare molto bene tutte le attaccanti che aveva a disposizione”.



Dunque ad una settimana dal campionato si può iniziare a comprendere qualcosa di più della squadra: “L’obiettivo che ci diamo adesso sarà quello giocare limitando il margine di errore – spiega sempre Cova – sfruttando ogni occasione che avremo in un campionato nel quale ogni break che potremo subire sarà difficile da colmare, soprattutto per una formazione nuova della categoria come siamo noi, detto questo sono contentissimo del lavoro fatto sino ad ora e della squadra che rispetto alla scorsa stagione è cresciuta ancora”.



Coppa Piemonte, prima fase, terzo turno, Palestra Fornara Novara:

Team Volley Novara – Bon Prix Team Volley 2-1 (25-22, 12-25, 25-11).

Bon Prix Team Volley – Vega Occhiali Rosaltiora 1-2 (25-20, 23-25, 21-25).

Vega Occhiali Rosaltiora – Team Volley Novara 1-2 (21-25, 15-25, 25-21).

Vega Occhiali Rosaltiora: Ghisleni, De Giorgis, Cottini A., Ossola, Cottini S., Magliocco, Caravati, Bellorini, Velsanto, Ferrari, Alessi, Folghera (L), Zampni (L2). All: Andrea Cova.