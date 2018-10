Presentato il Ballo Debuttanti di Stresa 2019

Confermata la presenza delle ragazze fino ai 35 anni. Le deb saranno, infatti, divise in 2 categorie: “Princess” dai 15 ai 25 anni e “Queens” dai 26 ai 35 anni. Le iscrizioni sono aperte, tutte le info su www.ballodebuttantistresa.it.I sogni non hanno età, così anche quest’anno il Ballo delle Debuttanti di Stresa si rivolge anche ad un pubblico più adulto, ma con la stessa magia. spiega la Presidente di APEVCO Giovanna Pratesi e prosegue:Tengo a precisare che l’evento ha assunto aspetti formativi di rilievo e che il percorso che ogni deb effettua arricchisce il bagaglio culturale di ognuna tant’è che APEVCO rilascia un attestato utile ai fini curriculari ed una dispensa con tutte le lezioni impartite.Un grazie alle numerose collaborazioni che rendono possibile la realizzazione di questo evento e che con la loro presenza ne accrescono il prestigio>.SOLIDARIETÀL’edizione 2019 del Ballo sostiene la LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori) del Verbano Cusio Ossola. Come è oramai consuetudine, alla deb testimonial LILT APEVCO offre la partecipazione gratuita all’evento: è Paola Gurumendi Leon di Vigevano che è stata affetta da patologia oncologica. Consolidata la collaborazione con la Onlus A.MA.ME.MI che si interessa della cura delle malattie metaboliche e che sarà presente nei casting di “Bambini in passerella” oltre che alla finalissima che si svolgerà al Regina Palace Hotel il giorno successivo al Gran Galà ovvero domenica 3 marzo 2019.Inoltre saranno raccolti fondi destinati alla lotta contro i tumori (LILT) attraverso una sottoscrizione a premi durante la serata di gala e in favore di A.MA.ME.MI durante il pomeriggio di intrattenimento di domenica 3 Marzo 2019.NOVITÀ“Contest Official Fashion Blogger”. Una nuova iniziativa per l’edizione 2019 finalizzata alla partecipazione gratuita di una fashion blogger selezionata da un’apposita e qualificata giuriaCOLLABORAZIONISignificativa la collaborazione con i Comuni di Stresa, Verbania e Quaregna (Bi) a sostegno della manifestazione oltre ai comuni di Cannobio, Arona, Omegna, Domodossola, Vogogna per l’ospitalità durante le escursioni turistiche.Confermate la presenza dei cavalieri delle nostre deb dell’Associazione Naz.le Ex-Allievi Scuola Militare Teuliè di Milano, le preziose e professionali collaborazioni con Michela Beltrami e Marzia Marzia Bogianchini di MB Dance Passion di Omegna per le coreografie che ogni anno le nostre deb e i loro cavalieri eseguono nella serata del Gran Debutto, con Margherita Di Pietro di Boutique Due M di Arona che vestirà le nostre deb con abiti da sogno, con Brums Verbania per gli abiti dei paggetti e delle damigelle, con Anita Quaglio.La Mimosa Domodossola per gli addobbi floreali, con il Maestro Alberto Lanza direttore dell’Orchestra GMO per il suggestivo e coinvolgente accompagnamento musicale, con l’azienda aronese del cioccolato LAICA di Arona per i cotillons agli ospiti del Gran Galà, con Silvana Pelle Collezione Gioielli Sole Locri (Rc) per il prezioso girocollo offerto alle deb, con Roberta Bellio per la confezione personalizzata di Profumo di Stresa, con AIBES-Lombardia che ha realizzato il cocktail dedicato alla manifestazione “Dancing Dream” che sarà servito durante l’aperitivo del Gran Galà. Nuove collaborazioni instaurate per l’edizione 2018 con Maria Barbieri per i costumi teatrali che sfileranno nell’ouverture dell’evento 2019 indossati dalle ex-deb, con Marilena Pezzuto Nardelli di Collaezione Duemila-Riciclo Creativo per i bracciali delle deb indossati al Gran Galà. Un nutrito staff di Trucco e Parrucco capitanatoda Claudio Carnevale di Vignale Monferrato (AL) e Arianna Ariola di Domodossola offrirà un qualificato sevizio di makeup e di acconciature. Molte ancora le collaborazioni che contribuiscono alla realizzazione dell’evento (vedi elenco in calce).CULTURA e VALORIZZAZIONE/PROMOZIONE DEL TERRITORIOLe deb raggiungeranno il Lago Maggiore sette giorni prima del Galà. Per loro nel corso della settimana preparatoria 12 tipologie di lezioni: “ballo, portamento” (Michela Beltrami-Marzia Bogianchini), “galateo e bon ton” (Claudia Parisi), “dizione” (M. Grazia Pratesi), “psicologia” (Vito Quarato), “comunicazione” (Andrea Dallapina), “nutrizione” (Chiara Bolli), “gestione della propria immagine” (Claudio Carnevale e Arianna Ariola), “gestione del proprio outfit” (Giovanna Pratesi), di “posa fotografica” (Sergio Banfi), “scrittura creativa” (Annarita Briganti), “l’Emancipazione femminile” (Mariangela Camocardi) e “C’è un tempo per…” (Don Angelo Nigro). Grazie all’ospitalità delle amministrazioni comunali saranno nuovamente effettuate le escursioni turistico-culturali nei comuni di Stresa, Verbania, Omegna, Domodossola, Cannobio, Ornavasso, Vogogna, Arona. In occasione della settimana preparatoria presso la Palazzina Liberty di Stresa avrà luogo una mostra innovativa (work in progress).PREMI/RICONOSCIMENTIElezione della deb dell’anno vincitrice 2018 e due damigelle alle quali saranno donati vari premi. Confermati i premi aggiuntivi:• “Glamour” offerto da Profumo di Stresa di Roberta Bellio• “Dolcezza” offerto da Laica Arona• “Immagine” offerto da Boutique Due M AronaBALLO DEBUTTANTI STRESA APPUNTAMENTI/EVENTI COLLATERALITornano:• il concorso Facebook “Principessa per una notte” che si concluderà il 30 novembre 2018 di cui sono già aperte le iscrizioni dal nostro sito web www.ballodebuttantistresa.it,• Classic Eleganza a Stresa confermata per il secobndo anno la collaborazione con Classic Club auto d’epoca 13 e 14 ottobre 2018,• i casting “Bambini in Passerella” che hanno esteso i loro confini in altre città : domenica 04/11/2018 Centro Comm.le Galleria Borromeo Peschiera Borromeo (MI), Domenica 11/11/2018 Centro Commerciale Gli Orsi di Biella (BI), domenica 18/11/2018Centro Commerciale Le Isole di Gravellona Toce (VB), domenica 25/11/2018 Centro Comm.le Move In Cerro Maggiore (Mi) e in data ancora da destinarsi a Vigevano (PV) presso il Centro Comm.le Il Ducale nei quali verranno selezionati bambini di età compresa tra 3 e 12 anni che sfileranno domenica 3 marzo 2013 al Regina Palace Hotel di Stresa. Aperte le iscrizioni dei Casting dal nostro sito web www.ballodebuttantistresa.it,• l’incontro conoscitivo delle ragazze con lo staff di APEVCO è in programma domenica 27 gennaio 2019 presso Villa Giulia a Verbania,• la “Serata Talent” avrà luogo venerdì 01/03/2019 con sfilate di moda e performance artistiche di alcune deb,• pomeriggio di intrattenimento “Bambini e Debuttanti in passerella” domenica 03/03/2019 presso il Regina Palace Hotel Stresa che prevede la finalissima dei Casting “Bambini in passerella”,• il reality “Princess”, riproposto in dieci puntate da 12 min., in onda su VCO Azzurra Tv e Videonovara oltre a diverse emittenti correlate, che racconteranno l’avventura delle deb, dall’incontro conoscitivo alla serata all’Hotel Regina Palace.• La pièce teatrale tratta dal romanzo “Il mio primo ballo” scritto da Mariangela Camocardi e dedicato al Ballo Debuttanti di Stresa che si è svolta presso il teatro “Il Maggiore” di Verbania durante la settimana preparatoria all’evento della scorsa edizione.• Stage Universitari confermate le collaborazioni con l’Università degli Studi di Milano e del Piemonte Orientale.• Casting “Bambini in passerella” confermati anche in questa edizione ed estesi in nuove città al di fuori del territorio del VCO.Si è conclusa con successo la promozione estiva che con “Ballo Debuttanti Stresa in tour” ci ha visto presenti quest’anno in sette manifestazioni con nostre serate spettacolo (solidarietà, sfilate di moda, esibizioni di ballo, performance, musica, intrattenimento, video clip e shooting fotografici) nelle città di Vigevano, Biella, Borgomezzavalle, Cannobio, Verbania, Stresa e Omegna.Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte on-line dal nostro sito web www.ballodebuttantistresa.it.Informazioni: www.ballodebuttantistresa.it apevconoprofit@apevco.com 0323-340604 349-5602949