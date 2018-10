A novembre nelle biblioteche del VCO

Sconfiniamo

Biblioteca Civica Ceretti Verbania, Via Vittorio Veneto 138

Dal 31 ottobre al 24 novembre 2018

Sei incontri oltre i nostri orizzonti

.

I corsi di BiblioCommunity

Biblioteca Civica "Pietro Ceretti" Via Vittorio Veneto 138

ore 16.30

Da ottobre le biblioteche del VCO propongono nuovi laboratori, corsi e gruppi alla pari, anche in collaborazione con le associazioni locali



Sette buoni motivi per non leggere

Biblioteca Civica 'Pietro Ceretti' - Via Vittorio Veneto 138 - Verbania

7 novembre 2018

Dalle 17 alle 18.30

Incontro con Fernando Rotondo, esperto di letteratura per ragazzi



Combriccola dei lettori

Biblioteca di Stresa,

lunedì 29 ottobre,

ore 20.30

"IL MAESTRO E MARGHERITA" di Michail Bulgakov



Gruppo di lettura

Biblioteca civica Pietro Ceretti - Verbania

mercoledì 7 novembre 2018

20.45



Il lamento di Portnoy

di Philip Roth



Impressioni Indiane. Alla scoperta del locale

Biblioteca Civica 'Pietro Ceretti' - Via Vittorio Veneto 138 - Verbania

dal 26 ottobre al 7 dicembre 2018

La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca

Mostra fotografica temporanea



Mamma che paura!

Biblioteca civica pietro ceretti, via Vittorio Veneto,138

31 ottobre 2018

alle 17

letture ad alta voce età consigliata 3-6 anni



In gruppo è meglio!

Palazzina Liberty,

dal 26 ottobre per 4 venerdì,

dalle 20.30

Storia dei complessi musicali italiani: beat, prog, rock e demenziale