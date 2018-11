Lago Maggiore Marathon 2018 - Viabilità

Con il suo percorso che si snoda sulla litoranea piemontese del Lago Maggiore, la SPORTWAY Lago Maggiore Marathon è da tutti considerata una delle più panoramiche gare al mondo. La SPORTWAY Lago Maggiore Marathon è organizzata sotto l’egida della FIDAL (Federazione Italiana Atletica Leggera), IAAF (International Association Athletics Federations), EAA (European Athletic Association) e AIMS (Association International Marathons and Distance Races).



Chiusura con divieto di transito sulle strade interessate dal percorso di gara con le alternative al traffico veicolare.



Verbania Pallanza - Area Lungolago

C.so Tonolli/V.le Magnolie/P.zza Garibaldi/C.so Zanitello

Dalle ore 05:00 alle ore 19:00 - Alternativa: vie interne



Verbania Pallanza

Via V. Veneto/C.so Europa/Viale G. Azari

Dalle ore 08:45 alle ore 10:00 - Alternativa: vie interne



Verbania Pallanza

Via P. Troubetzkoy/Via G. Castelli/Via G. Marconi/P.zza Giovanni XXIII/Via Cavallini

Dalle ore 08:45 alle ore 14:30 - Alternativa: vie interne



Verbania Suna/SS34/Verbania Fondotoce

Via P. Troubetzkoy/SS34/ Rotonda Verbania Fondotoce

Dalle ore 09:00 alle ore 14:15 - Alternativa: vie interne e variante di Bieno



ATTENZIONE! la corsia a monte della SS 34, in direzione Verbania Fondotoce rimarrà aperta al traffico veicolare.



Verbania Fondotoce SS34/Feriolo di Baveno SS33

Rotonda Verbania Fondotoce/Via Per Feriolo/Via Piano Grande/SS34/Rotonda Feriolo di Baveno

Dalle ore 09:15 alle ore 13:45 - Alternativa: vie interne, Gravellona Toce e variante di Bieno



Feriolo di Baveno SS33/Baveno SS33

Dalle ore 09:30 alle ore 13:10 - Alternativa: vie interne, Gravellona Toce, A26



Baveno SS33/Stresa SS33

Dalle ore 09:40 fino alle ore 12:45 - Alternativa: vie interne, A26, variante Levo o Alto Vergante



A Verbania divieto di sosta con rimozione forzata in:



LARGO TONOLLI dalle ore 14.00 del giorno 02/11/2018 alle ore 18.00 del giorno 05/11/2018 limitatamente ai parcheggi a lago nel tratto da Via Vollenweider a V.le Magnolie e dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del giorno 04/11/2018 su tutto il tratto da Via Castelli a V.le Magnolie;

VIA MAGNOLIE dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del giorno 04/11/2018;

PIAZZA GARIBALDI dalle ore 06.00 del giorno 03/11/2018 alle ore 20.00 del giorno 04/11/2018 da C.so Zanitello a V.le Magnolie;

VIA MANZONI dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del giorno 04/11/2018 nel tratto da Via Albertazzi a P.zza Garibaldi;VIA CAVALLINI dalle ore 06.00 alle ore 16.00 del giorno 04/11/2018;



DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN:



VIA VOLLENWEIDER, su TUTTO IL LUNGOLAGO DI PALLANZA, nel tratto da Via Castelli a Via Vittorio Veneto, in VIA CAVALLINI e VIA MANZONI, nel tratto da Via Albertazzi a P.za Garibaldi, dalle ore 06.00 alle ore 20.00 del giorno 04/11/2018;

VIA VITTORIO VENETO dalle ore 08.30 alle ore 09.30 e dalle 14.30 alle 16.30 del giorno 04/11/2018 nel tratto da C.so Europa a C.so Zanitello fino al passaggio del mezzo “fine gara”. Dopo di che, il transito sarà consentito ai soli residenti.