Ribolzi terzo agli Italiani di vela classe Laser Radial

Grande prestazione per Andrea che sino all’ultimo ha meritatamente conteso l’obbiettivo di Campione Italiano classe Laser Radial . Purtroppo una penalità dubbia segnalata dagli avversari lo ha fatto scivolare in terza posizione .L’atleta, in una intervista sul quotidiano “La Stampa” commenta così la sua prestazione ‘’ Sono contento lo stesso anche se avevo il titolo di Campione Italiano ormai a portata . Nella vela conta anche la capacità di saper sostenere le proprie scelte tecniche anche di fronte a penalità segnalate in post regata a terra . Da questo punto di vista ho ancora bisogno di fare esperienza , ma ora ho capito come comportarmi in futuro . Non sono cose belle ma quando si presentano è anche perché il titolo è molto ambito e le regate sono molto combattute ‘’.Dalla prossima stagione Andrea cambierà classe velica passando alla classe olimpica Laser Standard .Ricominceranno intanto tra poco per Andrea e per gli atleti Laser del Circolo Velico Canottieri Intra gli allenamenti sul nostro lago con trasferte in Liguria ad Andora da gennaio in vista della prime regate della nuova stagione agonistica del mese di febbraio .