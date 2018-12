La Basilica della Natività e la dendrocronologia

La dendrocronologia è la scienza che studia gli anelli di accrescimento degli alberi in relazione al tempo. Si basa sul principio secondo cui l'ampiezza dell'anello annuale è largamente influenzata dall'ambiente in cui la pianta è cresciuta, in particolare dal clima.La datazione dendrocronologica si ottiene confrontando gli anelli di accrescimento del campione da datare con una corrispondente cronologia di riferimento o master. La forza della datazione ottenuta in questo modo consiste nel fornire un cardine cronologico oggettivo e indipendente, noto anche come termine post quem, punto di partenza per ogni successiva analisi storica. Le cronologie di riferimento sono gli strumenti fondamentali per la buona riuscita delle datazioni: la loro estensione è passata dalle poche centinaia di anni del 2003, agli oltre 11000 di oggi, grazie ai campioni raccolti nei siti d'alta quota del Trentino.Nella presentazione saranno brevemente illustrate alcune applicazioni, tra cui le ricerche condotte sul Campanile di Giotto e sul Battistero di Firenze, gli studi eseguiti a Moregine/Pompei, sugli strumenti musicali della Collezione Cherubini presso il Museo dell'Accademia a Firenze e sulla Basilica della Natività di Betlemme. Infine, saranno presentati i risultati riguardanti gli anni 774 e 993 AD, quando si verificò un rapido aumento delle concentrazioni atmosferiche di radiocarbonio a livello planetario.