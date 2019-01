Tre appuntamenti in biblioteca per i bambini,

Durante il primo incontro sarà propostoil cartone animato “Lorax: il guardiano della foresta”. In una città in cui tutto è artificiale, comprese le piante, il giovane Ted si ritrova alla ricerca di un vero albero e di Lorax, creatura altruista e coraggiosa che combatte per proteggere il mondo e la natura. Con lo scopo di far comprendere l’importanza della natura e della sua preservazione sin dalla tenera età, si consiglia ai bambini dai 6 anni.



Sabato 26 Gennaio andrà in scena il toccante spettacolo teatrale “Gli artigli della memoria”, di e con Betty Colombo. La protagonista, in occasione di una sua testimonianza in pubblico, si troverà tra la volontà di raccontare la sua storia ed il peso della memoria dolorosa che si porta dentro in seguito al suo trascorso nei campi di concentramento. Un viaggio tra il ricordo ed il dolore immenso di un periodo non troppo lontano da noi, con un linguaggio appropriato per i più piccoli, in occasione della Giornata della Memoria.Dedicato a bambini dagli 8 anni.



Infine, Sabato 2 Febbraio ci sarà l’incontro con l’autrice Anna Mencarelli e l’artista Renzo Foglietta alla scoperta del Gipeto, uno dei più rari avvoltoi d’Europa che vive sulle nostre montagne. Vi saranno, inoltre, attività di laboratorio per conoscere ancora più da vicino questo animale leggendario.

Incontro consigliato ai bambini dai 6 anni.



Tutti gli incontri sono rivolti ai bambini ed alle loro famiglie, sono gratuiti e si svolgono alla Biblioteca di Via Vittorio Veneto, 138 a Verbania dalle ore 16.00.

Info: Biblioteca Civica

tel. 0323 401510; e-mail: direzione.verbania@bibliotecheVCO.it