Croce Verde corso volontari

“Abbiamo chiesto ai nostri volontari più giovani, spesso appena diplomati in quelle scuole, di andare a raccontare ai loro coetanei la loro esperienza, per invogliarli a diventare volontari – dice il Presidente Luca Sfolzini – convinti della maggiore efficacia del dialogo tra pari”.



Oltre 500 studenti dell’Istituto Cobianchi, del Liceo Cavalieri e dell’Istituto Ferrini e Franzosini hanno partecipato agli incontri durante i quali i volontari hanno raccontato ciò che li ha motivati, le loro aspettative, le difficoltà e le soddisfazioni, mentre gli studenti hanno avuto modo di chiedere informazioni sul mondo del volontariato e del soccorso sanitario.



“Un’esperienza da ripetere, perché il mondo della scuola e quello giovanile sono pieni di risorse importanti, che spesso fanno fatica ad esprimersi ed hanno bisogno del confronto”, conclude Sfolzini.



Venerdì 22 febbraio 2019 alle ore 20,30 presso Villa Olimpia a Verbania Pallanza si terrà la serata di presentazione del corso per la formazione dei volontari per il servizio di emergenza sulle ambulanze con abilitazione al defibrillatore DAE (Regione Piemonte – sistema 118).



La partecipazione è aperta a tutti.