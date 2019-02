Progetto di scambio Un'Arancia per tutti

Questa curiosa analogia fra nord e sud, unita alla sensibilità per il tema della filiera giusta e all’amore verso il proprio territorio, ha dato vita ad uno scambio fra gli studenti di terza media della Scuola di Cannero Riviera e gli studenti di Lentini.Gli studenti di Cannero sono partiti venerdì per la Sicilia, dove sono stati accolti dalle famiglie dei coetanei che a loro volta arriveranno a Cannero dal 14 al 17 marzo, per partecipare alla festa degli agrumi, che prenderà il via il 9 marzo.Il momento più intenso dell’arrivo in Sicilia è stato quello di presentazione dei “gemelli”, le coppie di ragazzi che vivranno insieme in questi giorni. Più che una presentazione è stato un rincontrarsi, perché da un mese ormai i ragazzi si sono conosciuti grazie all’uso dei social, a dimostrare tutte le potenzialità in positivo di questi mezzi troppo spesso descritti come unicamente dannosi. Ora la vera sfida sarà passare dal virtuale alla convivenza concreta, anche con le famiglie siciliane: ma siamo sicuri che non sarà un problema, anzi, sarà questa la vera avventura.Il “gemellaggio”, nel segno della legalità e dell’amore per il territorio, darà il via al progetto più strutturato “Un’arancia per tutti”, promosso da Novacoop, che coinvolgerà altre Scuole del Vco nei prossimi mesi (con l’ashtag #unaranciapertutti)Promotori del progetto di scambio il Comune di Cannero Riviera, il Comune di Lentini, Novacoop, la Coop. Beppe Montana di Libera Terra con la collaborazione dell’Associazione 21 marzo e La Coop. Vaina di Verbania.