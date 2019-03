Convegno “raggiri ai risparmiatori”

Sarà l’occasione per fare il punto sui processi pendenti nei confronti degli amministratori dell’ex Veneto Banca che sono in corso avanti ai Tribunali di Verbania e di Treviso nonché sulle modalità di accesso al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori, istituito dal governo per i soci “azzerati” delle popolari venete. Si parlerà anche della “truffa dei diamanti” balzata agli onori delle cronache nazionali nelle ultime settimane e che vede il Movimento Difesa del cittadino impegnato in prima persona fin dall’avvio delle indagini.L’incontro si terrà a Palazzo Flaim, in piazzale Flaim a Intra con moderatore il direttore di Eco Risveglio Andrea Dallapina. Interverrà l’avvocato Matteo Moschini del Mdc del Veneto, esperto di azioni legali collettive e class action; e l’avvocato verbanese Clarissa Tacchini, fiduciaria locale del Movimento. L’incontro sarà introdotto dal Sindaco di Verbania , Silvia Marchionini.MDC VERBANIA