Malescorto compie vent'anni

Insieme a Cortinametraggio è l'unico Festival internazionale di corti ambientato sull'arco alpino italiano: giunto all'importante traguardo della ventesima edizione, Malescorto è ormai appuntamento imprescindibile per gli amanti del genere, e non solo.Le cifre parlano chiaro: nella passata edizione centinaia di spettatori hanno affollato i luoghi del festival, a Malesco, borgo Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, a due passi dal Parco Nazionale della Val Grande.Ma è soprattutto il numero dei cortometraggi partecipanti a crescere di anno in anno: nel 2018 furono 654, da 35 paesi del mondo.Un successo crescente, dunque, che ha permesso a questa piccola località di montagna nel cuore della Val d'Ossola di identificarsi, a livello internazionale, nella sua manifestazione più importante.Il programma della 20ma edizione, in calendario dal 29 luglio al 3 agosto, sarà come sempre ricco: il cuore di Malescorto coincide con le proiezioni, ogni sera alle 21 presso il Cinema Comunale di Malesco, dei cortometraggi della Selezione Ufficiale. Sabato 3 agosto la giornata conclusiva, con le premiazioni e la proiezione dei corti vincitori.Ogni anno il Festival (tra i suoi sostenitori Regione Piemonte, Ente Parco Nazionale Val Grande, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di Novara e VCO, Associazione Musei dell’Ossola e Centro Servizi per il Territorio Novara-Vco), sorprende per la qualità dei corti presentati e per la provenienza delle opere, che arrivano letteralmente da ogni angolo del mondo, donando un respiro internazionale alla rassegna.Tra le novità dell’edizione 2019 ci sono "Malescorto web" e un concorso rivolto a tutti gli illustratori grafici e alle scuole. L'obiettivo del concorso, indetto dal Festival in collaborazione con l’Associazione Musei dell’Ossola, è quello di ideare laurel e grafica in grado di caratterizzare l’intera linea identificativa della 20ma edizione del Festival. "Malescorto web Awards" apre la porta del Festival alle produzioni realizzate e diffuse in rete, che potranno essere iscritte alla sezione specifica solo attraverso una piattaforma online dedicata.Numerosi i premi previsti per i corti selezionati, che vanno inviati entro il 30 aprile 2019; al vincitore assoluto verrà assegnato il premio Malescorto, del valore di € 1.000. Un'attenzione particolare è rivolta anche quest'anno ai ragazzi delle scuole, grazie al premio Maleschools, del valore di € 300. Il premio Cinema e sviluppo sostenibile, sempre di € 300, sarà assegnato al regista del miglior corto ispirato a tematiche di carattere ecologico, in collaborazione con il Parco Nazionale della Val Grande.Da segnalare anche il premio "TrasmettereArchitettura" (€ 400), offerto dall’Ordine degli Architetti delle Province di Novara e VCO ed il riconoscimento "Volontariato e solidarietà". Menzioni speciali per il miglior corto documentario, di animazione e di finzione, affiancate dal premio del pubblico e dal riconoscimento per il miglior corto della Provincia del VCO.Il bando per la partecipazione – gratuita – al Festival è online sul sito ufficiale www.malescorto.it.