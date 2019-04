Contributi per il diritto allo studio

- Voucher per iscrizione e frequenza (retta scolastica) per l'anno scolastivo 2019/2020.oppure, in alternativa- Voucher per libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all'istruzione, trasporto scolastico ed attività integrative previste dai POF a.s. 2019/2020. Nel Voucher è compreso anche il Contributo Statale Libri di Testo.REQUISITO OBBLIGATORIO: ISEE 2019 non superiore a Euro 26.000,00.Gli studenti maggiorenni possono presentare direttamente le domande.ComeLa domanda deve essere compilata e inoltrata direttamente sul sito della Regione Piemonte www.sistemapiemonte.it/scuole/assegnistudio/index.shtmlutilizzando:le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). Sul sito www.spid.gov.it trovate tutte le indicazioni per l'ottenimento.le credenziali (username, password e PIN) di Sistema Piemonte usate per i precedenti bandi (solo se ancora attive). Per chi le avesse smarrite, non le avesse più attive o presenti la domanda per la prima volta deve necessariamente utilizzare le credenziali SPID.Si ricorda che il rilascio delle credenziali SPID non è immediato e pertanto occorre attivarsi per tempo.TempiDal 18 aprile al 30 maggio 2019.Servizio online Sistema Piemonte: assegni di studioAltre notePer informazi o assistenza e possibile contattare:Numero verde gratuito della Regione Piemonte 800.333.444 (orario 8-18)Ufficio relazioni con il Pubblico (U.R.P.) della Regione Piemonte in Via Vittorio Veneto n. 109 – Verbania Pallanza (0323/509369).