Movimento Difesa del Cittadino su Veneto Banca

Il Movimento Difesa del Cittadino - Verbania, nella persona del suo Presidente sig. Ettore FRANCIOLI , allertato dai propri associati, che tramite lettera diffusa su tutto il territorio della provincia del VCO sino a Borgomanero e Novara , venivano invitati in qualità di ex azionisti della VENETO BANCA , ad aderire ad un'azione collettiva onde essere aiutati ad ottenere l'indennizzo come promesso dallo Stato", e ciò attraverso l'intermediazione di una non meglio qualificata organizzazione commerciale, non presente sul territorio; In tale lettera si invitano gli ex azionisti a presentarsi nei prossimi giorni ad incontri aperti a tutti, previo appuntamento e ciò presso alberghi e altre strutture.



Il MOVIMENTO, tramite il suo Presidente intende quindi esprimere la propria estraneità a tale comunicazione ed a tale iniziativa di massa , evidenziando come ad oggi, a seguito anche dell'ultimo incontro tenutosi a Roma con il Governo e le associazioni della c.d. cabina di regia accreditate al Ministero dell'Economia e Finanza , pur avendo il Governo indicato nel DEF la prossima promulgazione del decreto legge e dei successivi decreti attuativi, non è ancora dato conoscere l'esatta modalità di accesso al FIR ( fondo indennizzo risparmiatori).



Pertanto, il Presidente Ettore FRANCIOL invita tutti i propri associati e non , a porre molta attenzione e prudenza nel loro agire ed a contattare la sede di Verbania ai suoi recapiti (0323/060041 mail verhania.mdc@gmail.com) per ogni chiarimento, preannunciando fin da ora un prossimo incontro pubblico onde aggiornare i propri associati.