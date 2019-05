Concorso Giallo Ceresio

Un successo che ha sorpreso gli stessi organizzatori e che fin dalla prima edizione posiziona il concorso tra i più prestigiosi premi letterari italiani dedicati alla narrativa di genere giallo, noir, thriller e poliziesco.L’idea di abbinare il genere giallo ai laghi, iniziata con Giallo Stresa, è stata ancora una volta vincente, la passione e l’impegno del comitato organizzativo sono stati premiati dalla massiccia partecipazione delle case editrici che pubblicano narrativa di genere.Hanno partecipato: Einaudi, Longanesi, Mondadori, Rizzoli, Bompiani, Marsilio, Sonzogno, Feltrinelli, Adriano Salani, Baldini & Castoldi, Newton Compton, Harper Collins, Neri Pozza, DEA Planeta, Frassinelli, Marcos y Marcos, TEA, SEM , Morellini, Harper Collins, Frilli, Fanucci, Frassinelli, Eclissi, Agenzia X, Edizioni del Capricorno, Golem Edizioni, Betti, La Lepre, Carmignani. Sono arrivati anche libri pubblicati da piccole case editrici indipendenti e da autori che utilizzano il self- publishing. Otto romanzi provengono dalla Svizzera Italiana, hanno partecipato gli editori Todaro, Gabriele Cappelli e Dadò.Il premio è indetto dalla Pro Loco e dal Comune di Porto Ceresio e patrocinato dall’assessorato alla Cultura di Regione Lombardia, dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport della Repubblica e Cantone Ticino, dalla Comunità di lavoro Regio Insubrica e dalla Camera di Commercio di Varese, con la collaborazione e il sostegno di Comitato Premio Claudio De Albertis, Assicurazioni Generali Musajo Somma Varese Città Giardino, VOX LIBRI e Writers Magazine Italia.Il comitato organizzativo è composto da Jenny Santi, Sindaco di Porto Ceresio, Sergio Giacon, presidente della Pro Loco, Alessandro De Bortoli, assessore alla cultura, Marisa Brunati, presidente della biblioteca di Porto Ceresio, Carla De Albertis, presidente Premio Claudio de Albertis, Ambretta Sampietro, ideatrice e organizzatrice dei premi letterari Giallo Stresa e Gialli sui Laghi e Gianni Vitella di Consel srl, con la preziosa collaborazione di Luigi Granatieri responsabile degli Affari Generali del Comune di Porto Ceresio.E’ ancora in corso fino al 31 maggio il concorso per la sezione dei racconti inediti, si può concorrere a partire da 15 anni con un racconto di genere giallo, noir, thriller e poliziesco ambientato sui laghi (tra cui anche i laghi del Piemonte e del Distretto Turistico dei Laghi) tra le 20'000 e le 30'000 battute. Per il bando completo http://www.comune.portoceresio.va.it/?q=node/490.La premiazione dei vincitori di entrambe le sezioni sarà il 15 settembre a Porto Ceresio.