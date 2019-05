Ritmica VCO: Bonassi convocata in Nazionale

Avevano aperto le porte le sorelle Serino della Ritmica VCO salite sul gradino più alto della Ritmica Italiana vincendo lo scudetto in Serie A1 con la società che le aveva ingaggiate Virtus di Gallarate.Oggi ad essere convocata su indicazioni della Direttrice Tecnica Nazionale e tecnico della Nazionale azzurra prof.ssa Emanuela Maccarani ufficialmente dopo un lungo percorso di selezione è stata Sara Bonassi classe 2006 , atleta di punta della Ritmica VCO.Sara Bonassi rappressenterà non solo una società che lavora facendo enormi sacrifici per portare a termine un lavoro di alto livello ma sopratutto la provincia di Verbania, Sara infatti ad oggi è l'unica ginnasta del territorio a raggiungere un traguardo cosi ambizioso con i colori del VCO e la regione Piemonte che ha creduto fortemente nelle sue possibilità.Ora è tempo di svolgere due incontri nazionali che si svolgeranno a Desio , nel centro tecnico nazionale e l'Accademia Internazionale di Desio sotto osservazione di tutto lo staff della Nazionale Italiana.Il 27 maggio e il 3 giugno al Palabanco Desio , mentre il 2 giugno in occasione del Campionato nazionale assoluto a Torino per Sara un momento magico di prestazione che la vedrà esibirsi in una pedana di grande importanza.Altre due convocazioni per le giovanissime Lucia Toffolet e Sveva Carazzoni al Gymcampus Nazionale Super categorie SILVER federale , stavolta a convocarle la Direttrice Tecnica della Regione Piemonte Valle d'Aosta Tiziana Colognese , ginnaste gia in un processo di crescita tecnica per il passaggio al livello Gold settori alto livello.Anche loro tra le 5 convocate all'allanemanto nazionale , uniche rappresentanti del VCO per portare a termine questo grande traguardo.Per le furierossine una fonte di crescita tecnica e di sguardi futuri frutto di un grande lavoro che ha lasciato intravedere che la Società Verbanese è diventata un punto di riferimento di alto valore nel VCO , promuovendo la disciplina sportiva che pur considerata sport minore sta dando grande importanza con risultati di reale rilevanza alla città e alla provincia del VCO.