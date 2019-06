Eventi 8-16 giugno Belgirate

Sabato 8 giugno nelle acque antistanti l'Hotel Villa Carlotta si terrà il 35° raduno benefico velico "La Vela per la Vita", a favore di AISA- Associazione Italiana Sindromi Atassiche, seguita il giorno successivo - domenica 9 giugno alle ore 12.00 - da una festa all'Hotel Villa Carlotta con buffet, musica e un'estrazione a premi.

Novità di quest'anno è lo svolgimento, al sabato mattina, della 1° Festa della Vela, in collaborazione con Circolo Verbano Vela ASD, UISP Lombardia e UISP Piemonte.



Sabato 15 giugno presso l'Hotel Milano è in programma l'iniziativa "a Cena con Teatro" (già in programma il mese scorso, rimandata a causa maltempo) una serata speciale dedicata alle donne con cena toscana e lo spettacolo "Orti Insorti" di Elena Guerrini accompagnata alla chitarra da Andrea Arrighi. Le signore di Belgirate saranno ospiti, mentre per gli accompagnatori la serata ha un costo di 35 euro.

L'iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Belgirate.



Infine, domenica 16 giugno si svolgeranno due importanti eventi oganizzati dal Comune e dal gruppo Volontari Belgiràa: "Belgirando tra i giardini", che offre la possibilità di visitare bellissimi giardini privati di alcune ville storiche del borgo, e alle 21.00 il "concerto del coro La Fortezza", gratuito e in riva al lago - in piazza Sciatt.