Maggia: lettera degli studenti

Al Ministro della pubblica istruzione

Ministro Marco Bussetti

Al Presidente della Regione Piemonte

Sig.Alberto Cirio

All’assessore regionale istruzione

Elena Chiorino

Al Presidente Provincia del Verbano Cusio Ossola

Sig.Arturo Lincio

Al consigliere delegato all’edilizia scolastica del vco

Sig.Giandomenico Albertella

Ai Parlamentari locali di tutte le forze politiche

Sen. Enrico Montani(LEGA)

On. Azzolina Lucia (M5S)

On. Borghi Enrico (PD)

On. Gusmeroli Alberto(LEGA)

On. Mirella Cristina(FORZA ITALIA)

Al sindaco della città di Stresa

Sig.Giuseppe Bottini



Se la politica vale ancora qualcosa



Egregi Signori,

Quest’anno scolastico si sta concludendo, è stato un anno difficile a causa delle vicissitudini che hanno caratterizzato la nostra scuola, ma tuttavia ci ha insegnato molto. Abbiamo avuto il piacere di discutere con voi nelle varie sedi istituzionali e abbiamo sempre rimarcato la nostra posizione contraria alla soluzione CAMPETTI, ritenendola non fruibile per noi studenti.



Perciò, se la politica vale ancora qualcosa e se si ha a cuore il futuro dei giovani, vi inoltriamo 533 firme (su 600 alunni presenti dato che nella giornata di raccolta firme vi erano servizi turistici esterni alla scuola) con le quali si intende, ancora una volta, bocciare questa soluzione scellerata.



Qualora la scuola venisse costruita li la pubblica amministrazione perderà in partenza, perché avrà tradito la fiducia dei giovani.



Quindi, se davvero avete a cuore il nostro bellissimo territorio e le generazioni future, vi invitiamo a prendere in considerazione la nostra posizione.



Ci scusiamo se abbiamo usato toni forti, se durante l’anno abbiamo avuto discussioni animate, ma la ragione è che teniamo molto alla nostra scuola e ci fa molto male vederla morire così.



Ringraziandovi per l'attenzione, porgiamo i nostri più cordiali ossequi.

I rappresentanti degli studenti in consiglio di istituto dell’Istituto Maggia di Stresa