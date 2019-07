50&Più: oltre 800 opere

Provenienti da tutta Italia, si ritroveranno a Baveno (VCO), dal 7 al 12 luglio, per partecipare alla fase finale della XXXVII edizione del Concorso 50&Più di Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia.Ideato e organizzato dall’associazione 50&Più, il Concorso anche quest’anno ha sollecitato l’estro artistico di più di 500 artisti dai 50 ai 90 anni e più, molti dei quali si sono cimentati in più sezioni del Concorso. Le loro opere saranno premiate da una Giuria composta da grandi nomi della cultura, dell’arte e del giornalismo. I vincitori saranno premiati l’11 luglio al Teatro Nuovo con la cerimonia di consegna delle Farfalle e Libellule d’oro, oltre che delle menzioni e segnalazioni speciali della giuria. Altro premio molto atteso è quello che verrà assegnato il 9 luglio ai supervincitori dell’edizione 2018 votati dalla rivista 50&Più e attraverso il sito www.50epiu.it.Prima della proclamazione dei vincitori, i finalisti avranno la possibilità di esprimere tutta la loro creatività e imparare nuove tecniche tra laboratori e workshop. Il primo appuntamento è con la fotografia Ritratti&Autoritratti con Lina Pallota, seguono i laboratori di pittura con Enrico Benaglia, I doni del mare, di poesia con Elio Pecora, La poesia e il poetico, di scrittura narrativa con Francesco Tarquini, Scrittura come gioco della parola. Infine, dopo il successo della scorsa edizione, torna il laboratorio di lettura ad alta voce Leggere per raccontare, con Fiorella Magrin e Vittorio Viviani. Ci sarà anche il laboratorio musicale preparatorio dello spettacolo “50&Più show” Viaggio a Sanremo… la città del Festival, che concluderà l'evento, con il maestro Vincenzo De Filippo.Tra le regioni più “creative” anche in questa edizione si conferma la Lombardia con 70 artisti finalisti, seguita da Lazio e Sicilia con 45, Veneto e Toscana con 35.L'opera simbolo e appositamente creata per i 37 anni del Concorso è Le monde en couleur (Il mondo a colori) dell’artista congolese René Bokoul, uno dei più importanti pittori africani in attività. Il dipinto esalta il valore dell’individuo nella sua diversità e bellezza attraverso la forza del colore.«L’arte, in tutte le sue forme, ha la capacità di diffondere messaggi importanti. L’opera che accompagna l’edizione di quest’anno, di René Bokoul, va all’origine della storia dell’uomo e dell’umanità e si incastra perfettamente con il messaggio che da sempre è al centro del nostro Concorso e della 50&Più: quello della condivisione, della socializzazione, di aprirsi agli altri, al mondo, a quello che ci circonda. Fermarsi e ritrovare l’essenza anche nel nostro quotidiano. E l’arte, la creatività, il mettersi in gioco sono strumenti fantastici», dichiara Gabriele Sampaolo, segretario generale di 50&Più.