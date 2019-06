Le Notti di Suna 2019

Per il Sorso di Corsa di venerdì 28 alle 20.15, corsa podistica semiseria con travestimenti e bevute di birra, le iscrizioni hanno superato quota 500 e sono pochissimi i posti ancora disponibili.La serata di venerdì inizierà alle 19 con il Mini Sorso di Corsa e proseguirà con pesciolata e altra cucina, nonché musica in vari punti del lungolago sunese.Sabato 29 dalle ore 19 ancora pesciolata e musica diffusa nei locali del lungolago.PROGRAMMASia venerdì 28 giugno che sabato 29 giugno, apriremo la nostra cucina alle ore 19.00. Il menù, come oramai da tradizione, comprende pesce di lago, contorni e piatti per i bimbi.Venerdì sera, dopo “il Sorso di Corsa”, sul nostro palco si esibirà il dj set di dj Johnny e dj Andrea.Dalle 23.30 fino alle 2.00 di notte per la serata di venerdì e fino alle 3.00 per la serata di sabato si esibira il Jambalaya Cafè DJ Panico, voce di RTO l’Altra Radio e al Suna Beach (nostri nuovi partners) ci sarà un DJ set.Venerdì 28, alle 20.00, si svolgerà “Il Sorso di Corsa”, gara ludico-podistica per le vie di Suna organizzata insieme ai nostri amici del “Corso di Corsa”. La gara è diventata un carnevale estivo, una meravigliosa festa colorata che tutti gli anni fa il pieno di iscrizioni (a numero chiuso di 600 concorrenti) e di pubblico. Gli organizzatori ricevono richieste di iscrizioni da molte province limitrofe, da Piemonte, Lombardia e anche Liguria. La corsa prevede di ottenere abbuoni ditempo ad ogni passaggio dal via nel caso il corridore (minorenni esclusi) decidesse di bere un modesto quantitativo di birra. Tutti si sono divertiti, ci hanno fatto i complimenti e l’ordine, prima durante e dopo, è stato mantenuto grazie agli organizzatori e anche alla correttezza dei concorrenti, in ogni modo debitamente istruiti. Ci saranno premi per i corridori e il gruppo meglio mascherati.Venerdì, durante lo svolgimento di tutta la manifestazione ci accompagneranno gli amici di “Sicura la Notte”, progetto di prevenzione dell' ASL.VCO presente da tempo nei contesti del divertimento del nostro territorio con l’intento di promuovere comportamenti liberi dall'alcol al fine di prevenire gli incidenti stradali. Gli interventi si rivolgono a tutta la popolazione con particolare attenzione per la fascia di età giovanile dai 17 ai 25 anni.Il Progetto è costruito e realizzato in partnership con enti ed istituzioni del territorio, in particolare con l’Associazione “Contorno Viola”, ANPAS VCO, la Protezione civile e la Croce verde di Gravellona Toce che garantisce gli aspetti logistici, le amministrazioni comunali e tutti i C.I.S.S del VCO.Ci sarà anche AVIS Verbania e ADMO VCO, nostra partner da anni, presente con uno stand per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della donazione.Sabato sera si esibiranno I Divario, pop’n’roll band.Sul palco del Jambalaya Cafè suonerà DJ Manuel Abruzzese, al Dam A Traa la BrigataPuglisi, mentre all’ Arte Della Birra ci sarà DJ Andrea Chan.