È estate, fa caldo, viene voglia di stare all’aria aperta e godere dei freschi parchi della Città di Verbania, magari raggiungendoli in bicicletta, con tanta voglia di sedersi sul prato e ascoltare storie! Per tutti i piccoli amanti dei parchi, dei libri e delle biciclette, da sabato 13 luglio 2019, Nati per leggere propone una nuova iniziativa: POTIPOTI: i libri della biblioteca viaggiano in bicicletta, una rassegna di 8 appuntamenti gratuiti nei parchi di Verbania per leggere e sfogliare i libri della biblioteca e ascoltare le storie lette da PIGIQuesti i luoghi che saranno raggiunti da POTITI:sabato 13 luglio, Parco Cavallotti, lungolago di Intra, sabato 27 luglio, Parco giochi Tennis Tonolli, lungolago di Pallanza, sabato 3 agosto, Parco di Villa Maioni, sede della Biblioteca comunale e a conclusione della rassegna, sabato 17 agosto, la bicicletta raggiungerà il parco di Villa Giulia a Pallanza.In ogni luogo, nello stesso giorno un doppio appuntamento: al mattino, dalle ore 10.30, per i bambini dai 0 ai 3 anni e al pomeriggio dalle ore 17.00 per i bambini dai 3 ai 6 anni.L'iniziativa, organizzata dalla Biblioteca comunale, è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Compagnia di San Paolo nell'ambito del progetto Nati per Leggere Piemonte, che ha la finalità di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita.In caso di pioggia le letture si ascolteranno sotto i portici del Municipio di Pallanza.Per informazioni Sistema Bibliotecario del VCOProgetto Nati per Leggere- Piemontetel. 0323.401510 natiperleggere@bibliotechevco.itwww.bibliotechevco.it Nati per Leggere VCO