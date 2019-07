in 750 al Giro Podistico del Lago di Mergozzo

Nella cornice di piazza Cavour e di piazza Vittorio Veneto hanno preso il via, a distanza di pochi minuti l’una dall’altra, la Mergozzina di 2 chilometri e il Giro del Lago di 7 chilometri.A trionfare nella classifica maschile è stato Vasyl Matviychuk, seguito a ruota da Riccardo Borgialli, Roberto Giacomotti, Andrea Brumana e Mauro Bernardini.In campo femminile, invece, la vittoria è andata a Giovanna Selva, che ha preceduto al traguardo Sara Filiberti, Paola Varano, Monica Moia e Cristina Guzzi.Prossimo appuntamento per l`ASD Dimensione Sport, presieduta da Gian Piero Sblendorio, ritornerà in scena con il Triathlon Internzionale di Mergozzo-VCO l`8 settembre.