Sviluppo rurale: Carosso a Domo

Nella sede della Comunità montana delle Valli dell’Ossola Carosso si è confrontato con i rappresentanti delle Unioni montane del VCO, i sindaci del territorio e il presidente della Provincia, Arturo Lincio.



“Ho voluto soprattutto - ha dichiarato Carosso al termine dell’incontro - capire quello che non ha funzionato o ha funzionato meno della programmazione attuale, in modo da predisporre gli opportuni correttivi. Ho raccolto anche istanze che hanno riguardato i parchi, la difesa del suolo e le infrastrutture, delle quali mi farò portavoce in Giunta con gli altri assessori. E’ stata anche accolta in modo positivo la voglia di andare nei territori per affrontare con chi li amministra le reali esigenze e problematiche”.



Il vicepresidente Carosso proseguirà a settembre questa serie di incontri, che andranno a toccare le rimanenti zone montane del Piemonte.