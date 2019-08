Panza: stato d'emergenza per il VCO

Oggi, insieme ad Alberto Preioni, ho potuto constatare i danni provocati dal nubifragio a San Domenico di Varzo. Stiamo raccogliendo le necessità dei comuni coinvolti per attivare gli organi preposti e ho già chiesto ad Arturo Lincio, Presidente della provincia del Verbano Cusio Ossola di avviare con la Regione Piemonte il processo per la richiesta dello stato di emergenza a favore delle zone colpite.Ringrazio anche il capo della protezione civile Ing Angelo Borrelli per il supporto.Al di là dei singoli episodi bisogna poi sedersi attorno a un tavolo e avviare un serio piano di messa in sicurezza di tutto il territorio, e su questo l’Europa deve mettere mano al portafoglio, senza ideologie e con buonsenso.