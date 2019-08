Il Paese dei Narratori 2019

In caso di cattivo tempo rinvio a domenica 1 settembre 2019 con lo stesso programma nel caso di persistenza del maltempo la manifestazione è annullataIl Paese dei Narratori è patrocinato e sostenuto dalla CITTÀ DI VERBANIASpettacoliAl Tasso Secolare (cortile casa Emanuele MOndino)Ore 21.00FAME MIA - QUASI UNA BIOGRAFIAcon Annagaia Marchioroliberamente ispirato a Biografia della Fame di Amélie Nothomb (Voland edizioni)regia Serena Sinigaglia.Fame mia è uno spettacolo comico e poetico che parla di cioccolato e di desideri, di cibo e di ossessioni, di accettazione e di denutrizioni. È liberamente ispirato al romanzo di Amélie Nothomb, di cui cita alcuni dei momenti più alti sfocandone i contorni, fino a farlo aderire a un’altra storia, quella dell’autrice attrice che la interpreta con la crudele ironia che caratterizza anche il linguaggio della Nothomb. Un percorso di formazione, dall’infanzia all’età adulta alla ricerca di sé, una strada piena di curve e di salite ma anche di prati su cui riposare. Dedicato a tutte quelle persone che non si sentono abbastanza belle, che non si sentono abbastanza amate, che non credono di bastarsi per essere felici.(Durata 1h 15 min, adulti)Ore 22.30IRISH, PLEASE!Alice Salvoldi @narrazioneMassimo -Zio- Losito @fisarmonicaSimone -Pav- Stefan @ uillean pipe, tin whistles e flauto traverso.L’Irlanda tra musica e storieA differenza della maggioranza delle leggende italiane, volte quasi sempre all’insegnamento di una morale, i racconti tradizionali irlandesi non vogliono insegnarci un bel niente. Sono storie di non-eroi: Paddy, lavoratore instancabile ma che non aveva mai niente da dire; il povero Patrick mandato a cacciare nella neve con un fucile più vecchio di lui; il furbo Donald e i suoi avidi vicini, lo sfortunato Munachar privato di un intero cesto di lamponi. Storie che dipingono un mondo spesso ingiusto e contraddittorio, ma che allo stesso tempo è pieno di ironia e di gioia. Un mondo bello come una danza.A far da guida tra un racconto e l’altro, la musica tradizionale irlandese suonata dal vivo.(Durata 1h 10 min, adulti)Piazza CobianchiOre 21.00LA FELICITÀ È UNO SCHIAFFOdi Giorgia Goldini e Stefano Dell’Acciocon Giorgia Goldinicostumi Francesca Mitolo e teeshareUno spettacolo sulla felicità, su quello che a volte ci rende felici, sulle piccole cose importanti che quando arrivano non sono mai come te le eri immaginate.Uno spettacolo che non dà risposte, ma che mette in scena dei tentativi, che fissa dei momenti, che propone delle visioni.Dieci istantanee da guardare con calma per cogliere i dettagli: il colore del gelato caduto al bambino sul lungomare di Rimini, il vestito della sposa sporco di erba e fango, il profumo di quella precisa marca di detersivo, i capelli dell’uomo giusto.(Durata 1h 15 min., adulti)Ore 22.30SE LO DICE L’ARTUSIstorytelling semiserio di Simone FaloppaIn Italia ci sono due tipi di stranieri: quelli che non sanno niente di cucina, e quelli che hanno letto il manuale di Pellegrino Artusi La scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, ossia il libro che contribuì più durevolmente di chiunque altro a “fare gli italiani”.Qualsiasi piatto ha un gusto migliore, però, se lo si condisce con delle storie. Lo studio dello spettacolo è stato riconosciuto vincitore del premio “L’Alba che verrà” 2016 e del Premio “Giovani Realtà del Teatro” 2015 dell’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine.(Durata 1h, adultiLargo SardegnaOre 21.00RISO AL LATTEvoce e pianoforte: Mariangela MartinoSpettacolo per attrice e pianoforte – satira sociale e scemenzuole musicali- genere brillante. Monologhi di satira sociale contemporanea e di scrittura originale sono accompagnati da brani dello spiritoso genere della Canzonetta, del Cafè Chantan e pure da un po’ di musica classica (del resto peggio del teatro, c’è solo la musica classica).(Durata 1h., adulti)Ore 22.30TUTTO QUELLO CHE VOLEVOStoria di una sentenza di e con Cinzia Spanòlettura scenica tratta dallo spettacolo prodotto dal Teatro dell’ElfoNel 2014 la stampa italiana fu invasa da articoli riguardanti un caso giudiziario malamente definito “il caso delle Baby Squillo”: due ragazze di 14 e 15 anni si prostituivano in un appartamento a Roma. Diversi furono i loro clienti, che risultarono essere professionisti benestanti e padri di famiglia. La protagonista è una giudice, Paola di Nicola, il magistrato che dovette pronunciarsi su uno dei clienti di una delle ragazze, la più giovane, indicata con il nome fasullo di Laura.Una sentenza di cui la giudice sente l’enorme peso: come si può restituire a una ragazzina la libertà che ha venduto per denaro? Non con altro denaro, perché si ricadrebbe nello stesso sporco circolo vizioso. Soprattutto, come si può restituire la dignità, a delle ragazze, poco più che bambine, che non avevano la consapevolezza di quello che facevano?Paola Di Nicola, prova a salvare Laura, per quanto possibile, cercando di farle comprendere di essere libera, libera di scegliere un destino differente e lontano dalle scelte fatte in passato: il risarcimento pattuito dalla corte, infatti, consiste in libri e film dove vengono raccontate storie di grandi donne che hanno lottato, si sono battute per la parità dei sessi, per la dignità femminile e per i diritti delle donne.(Durata 1h e 15 min., adulti)Tra le diverse espressioni artistiche che il nostro territorio offre, Il paese dei narratori di Cavandone mantiene alcune caratteristiche che lo segnalano come evento importante nel panorama culturale: la sua longevità, l’originalità del suo impianto, la valorizzazione turistica e culturale di un piccolo borgo ricco di suggestione, il richiamo di un vasto pubblico non solo locale per una serata sotto le stelle. Un insieme di elementi che vanno incoraggiati e sostenuti. Sono lieta che, anche per quest’edizione, il Comune di Verbania sia elemento di sostegno della manifestazione. Direzione artistica: Paolo CrivellaroStaff: Viviana Obertini, Cinzia Cirillo, Angelo Monacelli, Francesca Oliva, Anna Bozzuto, Rolf Metz, Chiara Sartori, Andrea Migliarini, Marzia Bortolotti, Damiana Bargiga, Daniele Testa, Maurizio Fais, Michela ManieroVideo: Roberto CiuffetelliFoto: Paolo MinioniSi ringrazia:Società Operaia di Mutuo Soccorso CavandoneParrocchia di CavandoneCasa Emanuele MondinoDon Egidio BorellaLivio Marchionnini