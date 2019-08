C.A.I. programma di settembre 2019

1 settembre Escursione ai piedi del Monte Rosa: Rifugio Barba Ferrero m 2247

Difficoltà: E - Dislivello: m 810 - Tempo percorrenza: ore 6

Ai non soci CAI è richiesta l’adesione entro venerdì 30 agosto e la somma di 5 € quale copertura assicurativa.

Partenza: ore 7.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero.

Info: A. Braconi 335 8475862; L.Zucchinetti 349 5187439



6 settembre "Oltre la luna l’infinito".

Relatore Giuseppe Nicolini, con uscita di osservazione da decidersi nella stessa serata.

Alpinismo giovanile7/8 settembre - Alpinismo Giovanile

Alpe Prà da Cicogna con rientro passando da Pogallo.

Escursione di due giorni.



8 settembre I sentieri del Parco Val Grande: Pian di Boit passando dall´Alpe Prà. Gita a tema Est Monte Rosa “Vivi il sentiero”.

Cicogna, Casa dell’Alpino all´Alpe Prà, Alpe Leciuri, Pogallo, Pian di Boit, Pogallo, Cicogna.

La gita si inserisce tra le iniziative del Progetto Co.Lo.N.I.A. a cui la nostra Sezione aderisce come partner e promotore di iniziative. Il Progetto prevede il recupero strutturale e funzionale di una baita a Pian di Boit e lo svolgimento di una serie di iniziative volte a frequentare e far conoscere l’alpeggio (vedi locandina allegata); il progetto è finanziato da Fondazione Cariplo – Fondazione Comunitaria del VCO. Nel corso dell’escursione saranno illustrati da personale di coordinamento dell’iniziativa gli obiettivi e i contenuti del progetto, le iniziative previste e i soggetti coinvolti.

Lunghezza percorso a/r km 19

Difficoltà: EE - Dislivello: m 970 - Tempo percorrenza: 7 h 30 min

Partenza alle ore 7.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero.

Info: F.Rossi 333 6189973; M.Canetta 348 2610699;



14/15 settembre Liguria: doppia escursione al Parco del Beigua.

- Sabato 14: Partenza in pullman da Verbania ed arrivo a Vara Inferiore (Liguria).

Inizio escursione: da Vara Inferiore si sale al crinale dell'Alta Via (dislivello 450 m) dove si cammina per saliscendi per circa 2,5 km fino al rifugio Argentea, sosta per pranzo al sacco. Poi giù fino al mare ad Arenzano con dislivello di 1100 m La discesa richiede gambe allenate.

Arenzano -Celle Ligure in pullman - Pernottamento e prima colazione in albergo a Celle Ligure - Cena in albergo.

- Domenica 15: Celle Ligure - Vara Superiore in pullman.

Inizio escursione: salita da Vara Superiore al passo del Faiallo ed al monte Reixa (dislivello 400 m) e dopo un tratto di saliscendi, discesa a Vara (dislivello 550 m).

Difficoltà: E

Rientro a Verbania in pullman.

L’escursione prevede lunghi tratti di crinale pertanto si richiede buon allenamento.

L’escursione sarà effettuata con un minimo di 30 partecipanti.

Info: Maria Canetta 0323 571670; Maria Grazia Lavarini 349 1727567



21 settembre MTB: Vergante Sass dal Pizz

Lunghezza percorso 25 Km

Difficoltà: MC/MC

Partenza alle ore 8.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero

Info: Avio Braconi 335 8475862; M.Fattibene: 0323 572765



22 settembre Anello degli alpeggi sopra Rima (Val Sesia)

Partenza: Rima S. Giuseppe (1405 m)

Punto più alto: rifugio Vallè di Sopra (2175)

Dislivello: 800 m circa - Difficoltà: E

Tempo percorrenza: 5 ore circa (A/R soste escluse)

Gita molto interessante dal punto di vista naturalistico ed architettonico, che attraversa alpeggi tuttora caricati durante la stagione estiva; fanno da sfondo il corno Mud (2802 m) ed il Piccolo Altare (2684 m).

Pranzo al sacco o in rifugio.

In locandina ogni altro dettaglio.

Partenza: ore 7.00 da Verbania Suna, P.le Cimitero con auto propria.

Info: G.Ferretto: 347 2435263; L.Zucchinetti: 349 5187493



27 settembre "Montagne, fiori ed aquile... anche in fondo al mare!".

Relatore Fabio Fabiani.



29 settembre In cammino nei Parchi: "Sentieri e sapori".

Camminata enogastronomica organizzata in collaborazione con la Proloco di Miazzina: da Cappella Fina (1100 m) al Pian Cavallone (1540 m), una facile escursione per tutti associata alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici tipici del territorio proposti nel corso delle quattro tappe previste della salita.

Ritrovo a Cappella Fina (Alpe Pala, Miazzina) alle ore 9.30

Difficoltà percorso: T - dislivello 450 m

I partecipanti, soci e non soci, che intendessero effettuare il percorso con l'escursione organizzata con accompagnatori CAI Verbano devono presentarsi agli stessi in tempo alla partenza ed attenersi scrupolosamente alle loro indicazioni; diversamente parteciperanno individualmente e al di fuori di ogni responsabilità del CAI.

I non soci che desiderassero stipulare assicurazione infortuni giornaliera devono recarsi entro venerdì 27 settembre in Segreteria CAI Verbano, durante gli orari di apertura, per il versamento e gli adempimenti relativi.

(In caso di cattivo tempo la camminata verrà annullata)

Info: A.Braconi 335 8475862; G.Ferretto 347 2435263



29 settembre /6 ottobre Trekking a Minorca

Info: F.Rossi 333 6189973