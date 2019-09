Lago Maggiore Zipline Trail 2019

Si tratta di un evento che in breve tempo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel settore dei trail, disciplina podistica che sta conoscendo un grande sviluppo grazie al fatto di correre completamente immersi nella natura, in un clima diverso dall’agonismo spesso esasperato che contraddistingue altri eventi podistici.Una gara giovane, ma con obiettivi ben delineatiLago Maggiore Zip Line Trail nasce per promuovere un territorio, le Terre Alte del Verbano, ricco di suggestioni paesaggistiche, grazie ai panorami mozzafiato a picco sul lago e sulle vallate circostanti, storiche, grazie alle fortificazioni della “linea Cadorna” (1^ Guerra Mondiale), e culturali, grazie ai tratti di sentieri con manufatti tipici della tradizione locale, recuperati e riscoperti grazie a un grande lavoro dello staff organizzativo, all'insegna della "riscoperta" della montagna.I percorsi previsti sono due:• Trail lungo di 25 Km. con 1200 metri D+• Trail corto di 11 Km. con 450 metri D+• Camminata non competitiva e Nordic WalkingPartenza e arrivo sono previsti all’Alpe Segletta di Aurano (Vb) presso la struttura della ZIP LINE, l'unica in Italia con due stili di volo.Lago Maggiore Zip Line Trail vede il suo percorso svolgersi nel contesto storico e panoramico della alta Valle Intrasca, con un tratto di percorso all’interno del parco Val Grande, nell'Alto Piemonte.Le edizioni disputate negli anni scorsi hanno coinvolto in media circa 400 atleti.Lago Maggiore Zip Line Trail fa inoltre parte del Circuito VCO Top Race, nato con l’intento di promuovere e valorizzare le gare che fanno parte del circuito e di conseguenza l’intero territorio.Sforzo continuo per limitare l’impatto della corsa trail sull’ambienteDa quest’anno l’organizzazione si impegna ancora di più a sostenere tutte le pratiche organizzative che limitino l’impatto della corsa trail sull’ambiente anche promuovendo presso i concorrenti campagne informative di rispetto ambientale “Io non getto i miei rifiuti”.La segnaletica viene realizzata tramite fettucce, frecce, bandierine che saranno rimosse entro breve tempo dalla competizione.Obiettivo è l’eliminazione dei bicchieri e piatti di plastica dai ristori, il trailer è per definizione autosufficiente, e pertanto ha sempre con sé camelbag, borraccia o ecotazza.Altro punto di attenzione è legato al numero massimo di concorrenti che è stato valutato in coerenza con le caratteristiche dei sentieri e dei luoghi attraversati e in coerenza con la capacità ricettiva della zona che ospita il trail.Infine, dall’edizione 2019 si è deciso di non stampare più su carta il volantino della manifestazione per ridurre l’impatto della manifestazione sull’ambiente.La Gara e gli sponsor verranno divulgati sui siti internet, sui social media e mediante evidenziazione compatibile con il rispetto dell’ambiente.Un tracciato sempre presente e segnatoQuest’anno l’organizzazione vuole concentrare gli sforzi al fine di riuscire a tracciare in maniera stabile il percorso con cartelli segnaletici ecocompatibili di direzione e di posizione (con alcune mappe integrate) al fine di rendere sempre percorribile durante l’anno il percorso gara sia dai podisti che dai ciclisti che dai camminatori.Questo unito allo sforzo nella manutenzione e pulizia dei sentieri è un elemento molto importante al fine di rendere sempre più accessibile al turismo il nostro territorio.LMZT, un ottimo veicolo di promozioneGrazie a una organizzazione unanimemente apprezzata, a un approccio commerciale alle sponsorizzazioni e ai valori positivi di cui la gara si fa portatrice, valorizzazione del territorio e recupero della cultura montana in primis, Lago Maggiore Zipline Trail si presenta come una grande occasione di promozione sia del territorio che degli Enti che prestano il patrocinio.