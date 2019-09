Un successo i 50 anni di Croce Verde Verbania

Sul palco galleggiante che nei giorni precedenti ha ospitato il “VerdeMaggioreFestival”, sono saliti i soci fondatori che, insieme ai passati presidenti, hanno ricordato con emozione gli inizi e la storia della Croce Verde di Verbania. A tutti loro e ai volontari con oltre 25 anni di servizio in associazioni sono stati consegnati i riconoscimenti alla presenza del presidente della Croce Verde Verbania, Luca Sfolzini, del vicepresidente Andrea Fuhrmann, della sindaca di Verbania, Silvia Marchionini, del presidente nazionale Anpas, Fabrizio Pregliasco e del presidente Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli.Il presidente della Croce Verde Verbania, Luca Sfolzini: «Oggi abbiamo ricordato prima di tutto i soci fondatori della Croce Verde Verbania. Grazie alla loro forza, al loro impegno e ai molti volontari che hanno prestato servizio in questi 50 anni, la nostra associazione di volontariato è cresciuta ed è diventata sempre più efficiente e vicina ai bisogni dei cittadini. Il 50° anniversario di fondazione della Croce Verde e in concomitanza con gli 80 anni di Verbania ci hanno dato inoltre l’opportunità di lanciare la prima edizione del “VerdeMaggioreFestival”, un importante evento a scopo solidale per l’acquisto di una nuova ambulanza e con l’ambizione di diventare un appuntamento fisso per la Città. Un ringraziamento a tutti i volontari che in questi tre giorni hanno lavorato per la riuscita di questo evento. Un grazie di cuore a tutti».Fabrizio Pregliasco, presidente Anpas Nazionale: «Cinquant’anni, una tappa magnifica per una realtà Anpas, quale è Croce Verde Verbania, assolutamente viva, con tanti giovani, ben integrata nel proprio territorio e riconosciuta dalla comunità. Una Pubblica Assistenza, quella di Verbania, che offre servizi in una zona territorialmente complessa e dove c’è molta attività turistica».Durante la giornata si sono svolte anche diverse attività che hanno coinvolto i cittadini con la presentazione dei servizi di Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) che conta 83 associazioni in tutto il Piemonte, tra cui anche la Croce Verde di Verbania. Si sono svolte delle dimostrazioni di primo soccorso e l’intervento dell’unità cinofila da soccorso Anpas proveniente da San Maurizio d’Opaglio. In programma anche altre attività come quelle svolte dalla Scuola guida per conducenti mezzi di soccorso, dalla Squadra di Montagna per il soccorso sulle piste da sci, dalla Protezione Civile, dal Gruppo truccatori di lesioni e ferite, finalizzate alla formazione dei volontari e alle dimostrazioni di soccorso.Al termine si è tenuto il pranzo conviviale in piazza e la realizzazione sul posto di una torta offerta dall’Associazione Pasticceri del Vco per festeggiare gli 80 anni della Città di Verbania e i 50 anni della Croce Verde Verbania.Presidente Anpas Piemonte, Andrea Bonizzoli: «Ringrazio la Croce Verde di Verbania e tutti i volontari che ogni giorno dedicano il proprio tempo libero per aiutare le persone in difficoltà. Siamo felici di aver festeggiato i 50 anni della Pubblica Assistenza di Verbania e avere avuto l’opportunità di essere presenti anche con le altre componenti Anpas, oltre il soccorso, ovvero la Squadra di montagna, il Gruppo cinofilo, la Scuola guida per autisti dei mezzi di soccorso».Le celebrazioni per i 50 anni della Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Verbania sono iniziate il 6 e 7 settembre con la prima edizione del “VerdeMaggioreFestival” organizzato dalla Croce Verde Verbania e finalizzato alla raccolta fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza.Il “VerdeMaggioreFestival” ha ospitato sul palco galleggiante montato su una chiatta diversi artisti e gruppi musicali, anche internazionali, sono intervenuti la Rezophonic Band con special guest: Roy Paci, Eva Poles, Andy. E ancora Omar Pedrini, Shandon, Punkreas.La Croce Verde Verbania, associata Anpas, grazie ai suoi 178 volontari, di cui 76 donne, e 8 dipendenti, svolge annualmente oltre 8.500 servizi divisi fra servizi di emergenza sanitaria a mezzo ambulanza, trasporti ordinari di tipo socio-sanitario e assistenza a eventi e manifestazioni con una percorrenza superiore ai 147mila chilometri. Il parco automezzi è composto da cinque ambulanze e quattro mezzi attrezzati per trasporto di persone con disabilità e tre altri mezzi per servizi socio sanitari.L’Anpas Comitato Regionale Piemonte rappresenta 83 associazioni di volontariato con 9 sezioni distaccate, 9.471 volontari (di cui 3.430 donne), 6.635 soci sostenitori e 377 dipendenti. Nel corso dell’ultimo anno le associate Anpas del Piemonte hanno svolto 432mila servizi con una percorrenza complessiva di circa 14 milioni di chilometri utilizzando 382 autoambulanze, 172 automezzi per il trasporto disabili, 223 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile.