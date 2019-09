"Pink Freud"

Sul lettino dello psicoanalista si stendono virtualmente Bob Dylan, John Lennon, Leonard Cohen, Janis Joplin, Fabrizio De André, Jim Morrison e altri cantautori, responsabili di avere dato voce a una generazione di giovani che si scoprì orfana di valori propri e che rifiutò i dogmi offerti dalle generazioni precedenti.



Nelle pagine del suo saggio, l’autore analizza attraverso la lente della psicoanalisi, le canzoni che hanno fatto da colonna sonora agli eventi più importanti per milioni di giovani in ogni angolo del mondo occidentale. Un’operazione meticolosa capace di rivelare dettagli rimasti in ombra fino a oggi, nonostante i ripetuti ascolti. Proprio come la “Dark side of the moon”, la parte nascosta della Luna celebrata dai leggendari Pink Floyd.



Dialogherà con l’autore lo psicologo Ronnie Bonomelli,



L’evento avrà luogo presso la Libreria Wonderland Books in vicolo Cuccioni 10 a Domodossola, alle 18.00 di sabato 14 settembre. Ingresso libero.