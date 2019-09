Accordo raggiunto per messa in sicurezza SS 34

Il sindaco di Verbania Silvia Marchionini dichiara: "con i 25 milioni di euro assegnati alla Regione dal Cipe (Comitato interministeriale per la programmazione economica) per consolidare i versanti finalmente inizia, nel concreto, il percorso per spenderli e intervenire sui 14 punti interessati. A guidare la cabina di regia, come soggetto attuatore dei lavori, sarà il Comune di Verbania che ha la struttura tecnico amministrativa per seguire interventi complessi come questo. Una responsabilità che abbiamo voluto assumerci, in accordo con gli altri Comuni, perché crediamo che questo asse viario sia strategico per la nostra città oltre che per l’intero territorio, per i frontalieri, per il futuro turistico del lago Maggiore. Ringrazio la regione Piemonte, la Provincia del VCO e gli altri Comuni per la fiducia accordata e per il buon lavoro proficuo fatto assieme; opereremo di concerto con tutti per realizzare al meglio e nei tempi più brevi possibili questi lavori da tempo attesi”.



Interviene nel merito anche l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture della regione Piemonte Marco Gabusi che dichiara: “È importante sottolineare l’impegno di tutti per arrivare ad un accordo condiviso, che ci permetta di spendere rapidamente questi soldi. Solo poche settimane fa il percorso sembrava pieno di insidie e invece oggi il buonsenso dei Sindaci e il supporto della Regione ha consentito di arrivare a questo accordo”.