Vega Occhiali Rosaltiora due vittorie in Coppa

Due prestazioni che sono piaciute, tenendo conto che si è trattato della prima uscita ufficiale stagionale e che i meccanismi vanno ancora oliati. Si è però visto un gioco tutto sommato già buono in particolare col sestetto titolare, gli innesti giovani hanno fatto vedere le loro potenzialità e nel secondo match, giocato con in campo tutte le giovani è arrivato comunque con pieno merito un risultato positivo.Bicchiere pieno più che per metà con la consapevolezza di dover continuare a lavorare duro in palestra in vista del campionato. Dunque giornata positiva per i risultati, visto che vincere fa sempre piacere. Va segnalato l’esordio di un nuovo importante innesto nello staff diretto da coach Andrea Cova; ha iniziato una collaborazione che verrà definita nei dettagli dopo i tre week end della Coppa Piemonte Alessandro Fontanini nel ruolo di scout man. Grande esperienza per lui, iniziata in Pallavolo Ornavasso dalla B1 sino alla A1 nello staff di Massimo Bellano, collaborazione poi continuata anche con la Savino Del Bene Scandicci sempre nel massimo campionato. La sua opera sarà di grande importanza nello scacchiere tattico di Cova.LE PARTITEPrimo match contro Cusio Sud Ovest San Maurizio, formazione di Serie C che non è stata inserita nel medesimo girone di Vega Occhiali Rosaltiora. Coach Cova parte con Ramona Ghisleni in regia, Annalisa Cottini opposta, bande Sonia Cottini e Francesca Magliocco, al centro Emily Velsanto ed Elisa Alessi con Beatrice Folghera libero. Il primo set vede Verbania girare decisamente meglio ed il risultato è netto da subito: sul 5-14 Paolo Milanesi è costretto al time out ma il set resta in mano a Rosaltiora che allunga il punteggio e chiude con un eloquente 15-25. Nel secondo set il gioco è un pelo meno spumeggiante, Vega Occhiali va comunque avanti ma ci sono due time out di Cova sul 5-5 e sul 12-11 per ‘Samma’ che ha messo il naso avanti. Nel finale però Rosaltiora gira comunque meglio e chiude 21-25 per il 2-0. Via ai campi nel terzo set obbligatorio, dentro la new entry Martina Incerto al centro e subito 4-0 Verbania, il punteggio resta favorevole sino sul 3-8 Rosaltiora ma sull’8-8 quando entra l’esordiente Lisa Monzio Compagnoni inizia una fase di punto a punto. Altro cambi con dentro Vanessa Filippini come opposta per Annalisa Cottini e Martina De Giorgis in regia per Ramona Ghisleni. Samma va sul 20-18 e chiude 25-22. Verbania vince comunque il match.CSO San Maurizio – Vega Occhiali Rosaltiora 1-2 (15-25, 21-25, 25-22)Vega Occhiali Rosaltiora: Ghisleni, Cottini A., Cottini S., Magliocco, Velsanto, Alessi, Folghera (L). De Giorgis, Filippini, Monzio Compagnoni, Incerto, Calabrese, Paracchini (L2). All: Andrea Cova. Vice: Fabrizio Balzano.Fedele all’idea di interpretare la Coppa Piemonte come preparazione il secondo match vede in campo la predominanza del gruppo giovane che in forza alla ‘C’ giocherà anche il torneo Under 18, per questo motivo l’incontro con la ‘Serie D’ della Botalla Team Volley Lessona è diretto da Fabrizio Balzano come head coach. Si parte con Ramona Ghisleni, Vanessa Filippini opposta, di banda Sonia Cottini e Lisa Monzio Compagnoni, al centro Martina Incerto con Emily Velsanto e libero Anna Paracchini. Gran bel piglio della squadra lacuale, subito Balzano inserisce in regia Martina De Giorgis e si scappa sul 9-14. Giocano bene le giovani verbanesi che pagano qualcosa a metà set quando c’è un time out verbanese sul 18-20. Parlarci su ha fatto bene; 22-25 ed 1-0 Verbania. Anche il secondo set è lacuale, entrano Francesca Magliocco per Sonia Cottini e al centro Kendra Calabrese per Emily Velsanto. Set sulla falsariga del primo: è 19-25 ed è il 2-0 che porta a Rosaltiora il secondo successo. Nel terzo set c’è qualche esperimento (per esempio Annalisa Cottini entra da opposta e Vanessa Filippini agisce da schiacciatrice). Il punteggio resta a favore delle biellesi che alla fine chiudono 25-22 e fanno il 2-1.Vega Occhiali Rosaltiora – Botalla Team Volley Lessona 2-1 (25-22, 25-19, 22-25).Vega Occhiali Rosaltiora: Ghisleni, Filippini, Cottini S., Monzio Compagnoni, Incerto, Velsanto, Paracchini (L), De Giorgis, Cottini A., Magliocco, Alessi, Calabrese, Folghera (L2). All: Fabrizio Balzano. Vice: Andrea Cova.IL COMMENTO DI COACH ANDREA COVA“Direi che pur essendo la prima uscita stagionale abbiamo messo in mostra una buona prova sia con il sestetto consolidato dalla scorsa stagione ma anche le giovani che hanno ben interpretato e sfruttato le occasioni che hanno avuto – ha detto – lavoriamo ancora in settimana per prepararci al match di sabato prossimo contro squadre del nostro girone che ci permetterà di avere riferimenti più precisi.