SacreSelve Festival 2024

Fino al 4 ottobre allestita una mostra di acquarelli di Nicola Magrin, mentre l'Assessore alla Cultura di Milano Tommaso Sacchi sarà protagonista di un appuntamento extra il 22 settembre.



Un Festival alla seconda edizione, dedicato alla natura e alla spiritualità, in completa simbiosi con il luogo che accoglie incontri laboratori, mostre, escursioni e sessioni di yoga all'alba. Realizzato nella magnifica cornice del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa (VB - Alto Piemonte), riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell’Umanità, immerso nel verde del Monte Cargiago e con uno splendido affaccio sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, SacreSelve ha la peculiarità di intrecciare gli appuntamenti e gli ospiti con il misticismo del luogo in cui li riunisce, creando un evento unico nel pur ricco panorama estivo di rassegne culturali.



Riconfermato alla fine dell'estate, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, SacreSelve Festival – organizzato con il sostegno e patrocinio del Comune di Ghiffa e con il patrocinio e la collaborazione dell'Ente di Gestione Sacri Monti – ospiterà una inedita lectio di Roberto Vecchioni e una di Vito Mancuso, un incontro con Marco Magnifico, Presidente del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) e uno con la paesaggista e agronoma Francesca Neonato.



Sabato 14 confermata la graziosa fiera e gli originali laboratori per tutti, mentre la domenica si arricchisce anche quest'anno degli apprezzati appuntamenti per gli amanti dell'attività sportiva a contatto con la natura: lo yoga all'alba e, a seguire, il trekking tra i sentieri della Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Ghiffa.



Venerdì 13 il taglio del nastro per Natura sacra, la mostra di acquarelli di Nicola Magrin, che sarà visitabile fino a venerdì 4 ottobre. «Siamo entusiasti di annunciare il programma della seconda edizione di “SacreSelve Festival. Cultura, natura, spiritualità”. – commenta Giulia Grassi, Consigliera Ente di Gestione Sacri Monti e Direttrice Artistica della rassegna – Un Festival, ma soprattutto un luogo di incontro dove i temi della natura, della cultura e dello spirito si intrecciano capillarmente. Quest'anno le tre giornate saranno ancora più arricchenti e sono certa riusciranno ad attirare un pubblico attento e coinvolto, anche grazie agli ospiti prestigiosi che siamo riusciti a richiamare sul Lago Maggiore, da Roberto Vecchioni a Vito Mancuso. In occasione del nostro Festival speriamo che la visita del Sacro Monte della SS. Trinità di Ghiffa, luogo meraviglioso e di incommensurabile valore, potrà condurre il pubblico alla consapevolezza che sia necessaria un coinvolgimento attivo nei riguardi di questo straordinario patrimonio. SacreSelve, infatti, sarà a ingresso gratuito, ma chi parteciperà potrà sostenere le attività di restauro e valorizzazione del Sacro Monte donando con Art Bonus e usufruendo così di un credito di imposta parti al 65% della donazione complessiva.»



IL PROGRAMMA

Dopo i saluti istituzionali, alle ore 18 di venerdì 13 settembre è prevista l'inaugurazione di Natura sacra, la mostra di tavole inedite dedicate alla sacralità della natura del noto acquarellista Nicola Magrin , allestita nella Cappella dell’Incoronata e visitabile fino a venerdì 4 ottobre, con apertura dal mercoledì alla domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 (in altri giorni e orari su appuntamento). Nell'occasione e per la prima volta nella sua storia di sede artistica, l'allestimento della Cappella dell'Incoronata è stato progettato – a cura degli architetti di Officina delle Idee di Torino – in modo che possa essere utilizzabile anche per future rassegne espositive.



Alle ore 20,45 sulla terrazza davanti al Santuario arriva, in un luogo a cui è oltretutto profondamente legato, il Presidente del Fondo per l’Ambiente Italiano Marco Magnifico: nell'incontro Paesaggi da raccontare, in dialogo con la giornalista Maria Elisa Gualandris, illustrerà il ruolo che da oltre quarant’anni svolge il FAI nel proteggere e valorizzare il patrimonio artistico, ambientale, storico del nostro Paese.



***



Nel pomeriggio di sabato 14 settembre, dalle ore 15 e fino alle ore 19, l'originale Fiera, allestita sotto i portici della suggestiva Via Crucis: un Mercatino del Libro, la degustazione di una selezione di mieli prodotti sul territorio del Lago Maggiore e delle sue valli e l'esposizione di alcuni esemplari di cappelli della storica Fabbrica Panizza, a cura del Museo dell’Arte del Cappello di Ghiffa.



Sempre la Via Crucis accoglierà alcuni dei coinvolgenti workshop per tutte le età: Il laboratorio del cappellaio, per imparare a creare e decorare cappelli con ispirazione agli elementi del bosco e della natura; Camminare nel bosco tra il picchio e la ghiandaia, laboratorio di incisione (linoleumgrafia, collografia) e stampa con uso del torchio calcografico, e Little gardens, laboratorio con l’artista Camilla Cazzaniga per creare giardini con carte colorate racchiusi in piccole scatole.



Sarà inoltre allestita una gabbia di volo per osservare il volo delle api e comprendere le loro attitudini, guidati nell'osservazione da apicoltori esperti; infine, nel laboratorio La natura tra le mani i partecipanti saranno accompagnati nell'esplorazione sensoriale e nella realizzazione di opere con materiali naturali. Durante tutta la giornata il personale del Sacro Monte darà indicazioni utili per una visita alla scoperta del complesso monumentale. L'intera area ospiterà infine stand per la degustazione di prodotti enogastronomici locali.



La giornata di sabato 14 settembre si chiude alle ore 20,45 sulla terrazza davanti al Santuario con la lectio del teologo Vito Mancuso, per la quale è consigliata la prenotazione sul nuovo sito www.sacreselvefestival.it (che sarà online a breve). Nell'incontro Non ti manchi mai la Gioia, ispirato al suo ultimo libro edito da Garzanti, Vito Mancuso propone una filosofia della liberazione per riconoscere e smantellare le trappole che attanagliano le nostre vite, per superare i momenti di stallo e aprirsi a un’esistenza più autentica, fino a sperimentare la gioia profonda di vivere.



***



Domenica 15 settembre l'ultima giornata di SacreSelve Festival inizia al sorgere del sole con due attività a contatto con la natura del Sacro Monte. Sulla terrazza davanti al Santuario l'esperienza di gruppo dello Yoga all’alba (dalle ore 6,15 alle ore 8), che invita a scoprire nuovi strumenti per migliorare la quotidianità e trovare serenità interiore, precede il trekking tra i sentieri della Riserva Naturale, un percorso ad anello con la guida di un accompagnatore del CAI e la divulgazione scientifica sulle specie arboree presenti nella Riserva Naturale Speciale del Sacro Monte di Ghiffa, a cura di un dottore forestale. I posti sono limitati, è consigliata pertanto la prenotazione su www.sacreselvefestival.it.



Alle ore 12 sulla terrazza davanti al Santuario è in programma l'incontro Il bello del paesaggio, con la paesaggista e agronoma Francesca Neonato che aiuterà a comprendere come nell’analisi e nella progettazione di aree verdi l’approccio ecosistemico consenta di avere una visione d’insieme dei tanti processi che concorrono alla formazione dei diversi paesaggi. Infine alle ore 15, sempre sulla terrazza davanti al Santuario, chiude la seconda edizione di SacreSelve Festival l'appuntamento forse più atteso di tutta la manifestazione: l'incontro con Roberto Vecchioni e la sua inedita Lectio sulla parola, commissionata dal Festival. Roberto Vecchioni, tra i più conosciuti ed apprezzati esponenti della canzone d'autore in Italia, è stato professore di greco e latino per molti anni e attualmente insegna “Contemporaneità dell'antico” all'Università IULM di Milano. A Ghiffa nella veste ormai quasi

altrettanto conosciuta – grazie alla sua presenza fissa nelle trasmissioni domenicali di Massimo Gramellini, prima in Rai, ora su La7 – di “professore”, Vecchioni accompagnerà il pubblico in un viaggio nell’universo delle parole e del linguaggio, tra i temi profondi del sacro e della natura. Anche per questo incontro la prenotazione online è fortemente consigliata.



***



In appendice al Festival, domenica 22 settembre alle ore 17.30, nella Cappella dell’Incoronata, l'Assessore alla Cultura della Città di Milano Tommaso Sacchi, in dialogo con la Presidente del Comitato per il Sacro Monte di Ghiffa Donatella Gamba, presenterà il suo libro Il bosco dove tutto cominciò. Storia di una famiglia partigiana, scritto insieme alla madre, la geografa, autrice e scrittrice Rossella Köhler. Il volume narra le vicende di due giovani partigiani impegnati per liberare l'Italia dal regime e per la lotta di resistenza. Tornare nei boschi dove si sono nascosti da ragazzi significa ripercorrere quei sentieri su cui si è combattuta la storia italiana, dove migliaia di partigiani hanno rischiato la vita, ribellandosi ai fascisti per riscrivere il futuro del nostro Paese.



***



SacreSelve Festival è realizzato con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ghiffa e con il patrocinio e la collaborazione dell'Ente di Gestione Sacri Monti; tutti gli eventi sono ad accesso gratuito. La rassegna si svolgerà anche in caso di maltempo nelle aree al coperto e porticate dell’area monumentale del Sacro Monte.



I posti a sedere sono limitati, è consigliata la prenotazione sul sito www.sacreselvefestival.it. Il sito sarà online a breve, con info dettagliate e sistema di prenotazione. Per non congestionare l'area del Sacro Monte, in cui sono disponibili pochi posti auto, è previsto un comodo servizio di navette con partenza dal campo sportivo di Ghiffa, attivo sabato 14 settembre (dalle ore 19 alle ore 23) in occasione della lectio di Vito Mancuso e domenica 15 (dalle ore 14 alle ore 18) per l'incontro con Roberto Vecchioni.



Una novità importante per la seconda edizione di SacreSelve Festival è la possibilità per chiunque di sostenere le attività di restauro e valorizzazione del Sacro Monte di Ghiffa donando con Art Bonus: aziende, organizzazioni ma anche persone fisiche che doneranno potranno usufruire di un credito di imposta parti al 65% della donazione complessiva. Info e dettagli: https://artbonus.gov.it/1180-complesso-monumentale-del- sacro-monte-di-ghiffa.html.