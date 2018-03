Paffoni Fulgor Basket fermata a Empoli

Simoncelli e compagni sono apparsi un po' scarichi mentalmente e fisicamente, con alcuni giocatori lontani dalla miglior condizione: non c'è di fatto mai stata partita, con Terrosi e compagni sempre avanti nel punteggio in maniera piuttosto netta.



L'86-66 finale per altro è la peggior sconfitta in termini di scarto della gestione Ghizzinardi, il che non farà felice il tecnico di Codogno. " Quando giochi in Toscana senza la giusta cattiveria agonistica difficilmente porti a casa la pelle e così è stato. Venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati in pochi, ma questa non può e deve essere un alibi. Quando non hai le gambe ci devi arrivare con la grinta e con il cuore e noi in questo siamo mancati: complimenti comunque ai nostri avversari. Ora resettiamo tutto e ripartiamo, perchè per essere sicuri del primo posto dobbiamo vincere le prossime due in casa-conclude il coach".