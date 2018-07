Museo del Paesaggio: proiezioni fotografiche del VCO

"ARMONIE VERDI" è il tema della serata, legato alla mostra attualmente in corso presso il Museo. L'armonia del paesaggio naturale spontaneo e la costruzione dell'armonia tra natura e presenza umana sono il terreno di ricerca fotografica di coloro che hanno realizzato i lavori che saranno presentati venerdì 27 luglio 2018, alle ore 21.00, presso il cortile interno del Museo in via Ruga 44, Verbania Pallanza.



Opere presentate dal Fotoclub Verbania:



TOSCANA SENZA TEMPO di Chiara Vallazza (l'inizio della pianificazione del paesaggio da parte dell'uomo)

LA GUERRA MAI COMBATTUTA di Monica Pelizzetti (la Linea Cadorna nel nostro territorio)

LUOGHI DELL' ABBANDONO E NUOVA URBIS di Andrea Ammenti e Tonino Zanfardino (ambiente ed industrializzazione-urbanizzaione in armonia con la natura o no?)

EMOZIONI COLORI SUONI di Giorgio De Sordi e TULIPAN del gruppo corsisti Fotoclub Verbania (interpretazioni e visioni di Villa Taranto, la natura addomesticata)



Opere presentate dalla Cinefoto di Domodossola:



I COLORI DEL LAGO DI CHEGGIO di Valeri Amadori

IL PIACERE DI OSSERVARE LA NATURA di Antonio Fabbri

SILENZIOSOINVERNO IN VAL FORMAZZA di Luigi Framarini

TRONCHI D'AUTORE di Antonio Lanza

UMANI LONTANI di Mario Pasqualini

FIAT LUX di Massimo Sringara