Mani Tese a Verbania

Una seconda vita degli oggetti , come buona pratica di sostenibilità- Siamo una trentina di giovani provenienti da tutta Italia: abbiamo scelto di condividere tempo e spazi di lavoro e di formazione con le persone migranti ospiti nel nostro territorio. Con artisti e musicisti del riuso creativo daremo nuova forma e seconda vita a materiale di scarto. Renderemo partecipe la città con l’arte la musica e momenti conviviali.Tutto questo nella cornice dell’area della “Francesa“ , area prescelta per uno studio preliminare del “ Polo del Riuso di Verbania”, un progetto di economia circolare rispettoso dell’ambiente e delle persone.Venerdì 3 agosto alle ore 21.00 al teatro Maggiore “RIFORMARE L’EUROPA INSIEME AI PROFUGHI E AI MIGRANTI” incontro con Guido Viale , economista , ecologista e saggistaDa Sabato 4 agosto a sabato 11 agosto : la bottega dell’usato solidale di MANI TESE ( in via Vitt. Veneto 137 sotto la chiesa di S. Rita, di fronte alla biblioteca civica ). è aperta tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.00, Sabato orario continuato dalle 9.30 alle 19.00Domenica 5 agosto : lake riuse Lido di Suna dalle 10 alle 19: usato itinerante e giochi in spiaggiaQuest’anno, a motivo delle numerose richieste, facciamo raccolta o sgomberi solo su chiamata al 3498782849Il ricavato delle iniziative contribuisce a finanziare un progetto di sviluppo in BurkinaFaso con l’obiettivo di promuovere l’occupazione femminile e lo sviluppo rurale, per il raggiungimento della sicurezza alimentare in 15 comuni delle province della Tapoa e del Boulkiemdé (progetto n° 2306).Ringraziamo l’amministrazione comunale, gli esercizi commerciali e tutti gli abitanti del nostro territorio per la partecioazione e la concreta solidarietà a sostegno di questo importante proposta di estate solidaleMani Tese Verbania