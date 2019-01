Paffoni Fulgor Basket per confermare il primato

C'è il debutto del nuovo arrivato Guido Scali, con la logica e giustificata curiosità che precede qualsiasi debutto. C'è da festeggiare la presenza numero cento del nostro super capitano Marco Arrigoni, c'è da premiare le scuole vincitrici del concorso del Forum e sponsorizzato dalla Kenzio Bellotti. Ci saranno le evoluzioni dei giovani artisti di Arcademia e poi ultimo ma ben più interessante ci sarà una partita che promette spettacolo ed un risultato per nulla scontato. All'andata, vinse la squadra di Ghizzinardi, ma dopo una vera e propria battaglia, conclusasi al supplementare.



"Conosco bene la realtà di San Miniato, visto che ho giocato in Toscana: dovremo essere molto attenti, svegli e sul pezzo per evitare brutte sorprese. Ci siamo presi questo margine in classifica di quattro punti sulle seconde- le parole di Santiago Bruno- e vogliamo non solo gestirlo, ma anche incrementarlo a cominciare da domani sera".



Esibizione nell'intervallo a cura di Arcademia Omegna con la crew di Hip-op e Breaking di Flavia Marino e Alessio Zuccaro.