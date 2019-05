Sblendorio ancora oro alla “XVIII Coppa Città di Verbania”

Alla manifestazione hanno partecipato più di 450 atleti con 37 società provenienti oltre che dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria, dal Veneto e dalla vicina Svizzera.Sono state affrontate competizioni nelle categorie ragazzi, cadetti, junior, senior ed infine veterani sia nella specialità del Kata che del kumite, singolarmente e a squadre.Nel kumite (combattimento), Aaron Sblendorio nella categoria cadetti cinture nere – 65 Kg, sale sul gradino più alto del podio, mettendo al collo la medaglia d`oro.Anche il papà Gian Piero, per non essere da meno, nel kumite categoria master open, replica l`oro.I due cannobiesi che gareggiano per la storica società di arti marziali Ku Shin Kan, hanno portato punti importanti con le loro vittorie, tanto che nella classifica finale, la società ha ottenuto il primo posto aggiudicandosi cosi il trofeo “Carlo Henke”.