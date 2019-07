"Alla luce di un genio"

Chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare nel Medio Evo dove una badessa benedettina, Ildegarda di Bingen, curava gli ammalati con le sue ricette a base di erbe e altre sostanze naturali. Aprendo gli occhi ci ritroviamo invece a Stresa, bellissima cittadina sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, all’interno dell’Officina Medicamentaria Thesaura Naturae, il primo Atelier del Ben-Essere ispirato al genio di Ildegarda di Bingen.

Nell’atmosfera elegante e riservata dell’Officina Medicamentaria Thesaura Naturae, la Dott.ssa Sabrina Melino - tra le massime esperte italiane del pensiero medico filosofico di Ildegarda di Bingen – e il suo staff vi porteranno alla scoperta di Ildegarda di Bingen, una delle figure femminili più importanti della nostra storia, genio luminoso del 1100, nominata Dottore della Chiesa nel 2012. Sei appuntamenti per comprendere l’attualità della medicina naturale di Ildegarda di Bingen e dei suoi rimedi naturali. Per comprendere che il vero benessere viene da lontano.



20 luglio 2019 (ore 18.00 – 19.30)

“Della salute dell’intestino” secondo Ildegarda: importanza del benessere intestinale per conservare la salute. Cos’è il microbiota intestinale e il suo ruolo nelle intolleranze, malattie autoimmuni e sindromi depressive



27 luglio 2019 (ore 18.00 – 19.30)

Fegato e Reni: la nostra energia vitale. Il genio dei rimedi di Ildegarda per sostenerli



3 luglio 2019 (ore 18.00 – 19.30)

La pelle: termometro delle nostre trasformazioni, del nostro stato psicofisico, del nostro rapporto con gli altri.



10 agosto 2019 (ore 18.00 – 19.30)

Il Femminile: il nostro intuito, la nostra forza, la nostra cura.

24 agosto 2019 (ore 18.00 – 19.30)

Il femminile: cura e prevenzione dei disturbi femminili con il cibo e i rimedi di Ildegarda



31 agosto 2019 (ore 18.00 – 19.30)

Sonno, sogni e rilassamento: importanza del riposo secondo la regola benedettina e del mondo onirico per la scoperta di sé.



Gli incontri verranno arricchiti di momenti esperienziali con profumi, la musica di Ildegarda e i suoi rimedi naturali. Sarà un’occasione per conoscere i trattamenti Thesaura Naturae ispirati al Genio di Ildegarda.



La partecipazione ad ogni incontro è su prenotazione entro i due giorni precedenti. Costo di partecipazione Euro 10,00. Gli appuntamenti si terranno presso l’Officina Medicamentaria Thesaura Naturae in via Cavour 8 a Stresa (VB). Per informazioni tel. + 39 0323 32242 - info@thesauranaturae.com