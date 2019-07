Da venerdì 12 a domenica 14 luglio, approda per la pima volta a Baveno Urban Lake Street Food Festival. Tre giorni dedicati al cibo di strada di ultima generazione, con tanti eventi collaterali tra dj set, musica live, esibizioni di artisti di strada, giochi e laboratori per bambini con INGRESSO GRATUITO e orario continuato. Un evento realizzato con il patrocinio del Comune di Baveno e il supporto di Pro Loco Baveno.



FOOD TRUCK

Oltre 15 food truck veri e propri ristoranti su ruota che offrono cucina gourmet alla portata di tutti, sempre più selezionati e ricercati: come Picanhas Cube il vincitore di Street Food Battle 2018, la paella e le tapas spagnole di Las Bravas, lo gnocco fritto di Arte Piada, gli arrosticini abruzzesi di Zucchiati Food. Non possono mancare i gustosissimi hamburger di fassona piemontese di Arts Burger e quelli calabresi de Il Calabriotto ma per un pubblico vegetariano o vegano saranno affiancati da Cucina Bop, con il suo fast fresh food. Dalla toscana invece Il Barroccio del Mugello con la tagliata fiorentina, il lampredotto e la pappa al pomodoro, e BBQ Valdichiana mentre dalla sicilia arriva a Baveno il mitico Cannolo Siciliano. Ma non possono certo mancare anche truck di cucina etnica come la cucina greca di Taberna Itaca e quella Messicana e Venzuelana di Zaperoco, per chiudere in dolcezza, i Churros di Churritos. Per il beverage un partner d’eccezione è Orso Verde di Busto Arsizio, il birrificio artigianale che per questa edizione di Urban Lake Street Food Festival produce in esclusiva le nuove BaVarese beers Grubber Ipa e Puck Helles, provare per credere.



LA GRANDE MUSICA DI URBAN LAKE STREET FOOD

Urban Lake Street Food non è solo food, ma anche grande musica e grandi eventi.

Si parte venerdì 12 dalle ore 19.00 in compagnia del Dj set di Trashmilano.



Sabato 13 dalle ore 19.00 in consolle si alterneranno i Dj di Fanta Eventi che ci porteranno a chiudere a chiudere la serata ballando con il loro inconfondibile dj set.



Domenica 14 alle 19.00 aperitivo in compagnia di Dj Marvin, rinomato e conosciuto collezionista di dischi in vinile da 30 anni (circa 20.000 pezzi in catalogo). I suoi dj set sono unici, sempre diversi mai scontati abbracciando tutte le sonorità di epoche gloriose e passate dove il vinile è stato prodotto.



EVENTI COLLATERALI

Tutti i giorni esibizioni di artisti di strada e giochi e laboratori per i più piccini



Dove:

Baveno, Piazza IV Novembre - Imbarcadero



Orari:

Venerdì 12 dalle 18.00 alle 24.00

Sabato 13 dalle 11.00 alle 24.00

Domenica 14 dalle 11.00 alle 23.00



Per maggiori informazioni:

Evento FB https://www.facebook.com/events/407898596473245/