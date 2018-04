5° meeting della liberazione - 120 atleti

Gara anche valida come prova del Campionato Provinciale Fidal VCO Promozionale e Coppa Esordienti.Numeri eccezionali di partecipazione con 12 Società presenti e grandi prestazioni da parte di molti atleti. Si è iniziato al mattino alle ore 10,00 e terminato con le premiazioni alle 12,30, con le Categorie Esordienti (5 anni e scuole elementari) Oltre 120 gli iscritti che si sono cimentati sulle tre prove previste. (Corsa, Salto, Lancio). Questo perché in quello che si chiama Gioco dell’Atletica si insegnano le basi della pluralità tecniche di questo Sport. I piccoli competitori premiati tutti con lo stesso riconoscimento, una bella medaglia ricordo.Al pomeriggio si è ripreso alle ore 15,00 con quelle che si possono definire le competizioni agonistiche vere e proprie. Qui abbiamo avuto ben oltre 340 Atleti Gara iscritti nelle categorie, provenienti oltre che dalle Provincie di Novara e VCO anche dalle Provincie di Torino, Biella, Vercelli, ed alcuni anche dalla Valle D’Aosta e Lombardia.Categorie che vanno dai Ragazzi, Cadetti, Allievi ed Assoluti. Il programma prevedeva a seconda delle categorie gare di marcia, di velocità, di mezzofondo, di lanci. Per le gare del pomeriggio è stato utilizzato il sistema di cronometraggio elettrico della Federazione Italiana Cronometristi. Che sia dipeso dalla bella giornata, che sia dipeso dal momento di forma degli atleti, va rimarcato il fatto che molti hanno conseguito il loro “Personal Best” ed addirittura un atleta facendo il Personale ha anche raggiunto il minimo per poter partecipare ai Campionati Italiani. Questo ci riempie d’orgoglio perché vuol dire che anche il nostro piccolo territorio è capace di produrre dei campioncini.Gli organizzatori ringraziano tutti indistintamente Atleti, Dirigenti, Allenatori, Volontari sul campo, Speaker, e senza dimenticare il meraviglioso pubblico che ha letteralmente riempito le tribune per tutto il giorno, applaudendo ad ogni gara.