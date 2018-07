La Goletta dei Laghi sbarca sul Lago Maggiore

Al via la quarta tappa dell’edizione 2018 di Goletta dei laghi sul Lago Maggiore, la campagna di Legambiente realizzata in collaborazione con il CONOU – Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati – e Novamont, che da 13 anni attraversa l’Italia per monitorare la qualità delle acque, degli ecosistemi e dei territori lacustri. Il lavoro della Goletta dei Laghi si concentrerà su due fronti principali di indagine: quello dell’inquinamento microbiologico e quello delle microplastiche sulle spiagge e in acqua.



L’equipaggio sarà operativo per i campionamenti sulle acque e sulle spiagge del Verbano dal 10 al 12 luglio.



«La Goletta dei Laghi ha il compito di individuare le criticità dei bacini lacustri, – spiega Simone Nuglio, responsabile della Goletta dei Laghi – non solo dove sappiamo esserci maggiore afflusso di bagnanti, ma soprattutto dove intravediamo un rischio più elevato di inquinamento, la cui causa è principalmente legata all’inefficienza del collettamento fognario dei comuni interni e ai pochi depuratori presenti che non riescono a raccogliere tutte le acque reflue. Anche quest’anno, per la terza volta, il fronte di indagine si estenderà anche alle microplastiche».



Programma iniziative



Martedì 10 luglio

Monitoraggio microplastiche sul Lago Maggiore.



Mercoledì 11 luglio

Monitoraggio microplastiche sul Lago Maggiore e press point.



Giovedì 12 luglio (Lombardia)

ore 17.00 - Presentazione dei lavori effettuati sulle microplastiche dai ragazzi delle scuole e dell’indagine di Goletta dei laghi. Al termine aperitivo. Ritrovo alle 16.30 a Laveno in piazza Caduti del lavoro.



Venerdì 13 luglio (Lombardia/Piemonte)

Lombardia:

ore 11.00 - Conferenza stampa finale presentazione dati Goletta dei Laghi presso la sede della Provincia a Villa Recalcati, in Piazzale Libertà a Varese (VA).



Piemonte:

ore 10.30 - al lago D’Orta, tavola rotonda: “Industria, turismo ed ecosistema lacustre. La ricerca continua dell’equilibrio” a San Maurizio d’Opaglio al Teatro degli Scalpellini.



Ore 16.00 - a Solcio di Lesa (NO), presso l’Incubatoio ittico, conferenza stampa di presentazione dei dati sull’inquinamento microbiologico.