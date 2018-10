Vega Occhiali Rosaltiora riparte la Coppa Piemonte

Per Vega Occhiali Rosaltiora è tempo di tornare dunque sottorete in un match ufficiale dopo che lo scorso venerdì si è tenuto un incontro di allenamento congiunto contro CSO San Maurizio, rivale dello scorso campionato e successivamente promossa ai play off, che però non disputerà il medesimo girone di Rosaltiora.



E’ finita 3-1 per le ragazze di Andrea Cova. Dunque allenamenti mai sospesi per le lacuali che si preparano all’inizio del campionato che prenderà il via sabato 13 ottobre in trasferta. Detto che nella classifica generale della Coppa ad una giornata dal termine del primo turno Vega Occhiali è quinta a 10 punti eccoci all’atto finale del primo turno.



Due come al solito i match (tutti da giocarsi con tre set obbligatori al 25) anche sabato 6 ottobre a Novara, nella palestra Fornara di Via Premuda. Sarà un impegno interessante perché le verbanesi giocheranno contro due formazioni pari categoria. Dapprima alle 16.45 la sfida con BonPrix Team Volley Lessona, che peraltro guida la classifica, alle 18.15 la sfida alle padrone di casa del Team Volley Novara con la sua prima squadra.



“Questo triangolare ha un significato abbastanza particolare – spiega coach Andrea Cova – perché affronteremo squadra pari categoria, buonissime formazioni peraltro, con Lessona che comanda addirittura la classifica di Coppa. Noi le affonderemo come tutte le gare della Coppa Piemonte ma avremo anche modo di capire dove siamo arrivati con il nostro livello ad una settimana dal campionato”.