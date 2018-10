Songa: grave abrogazione riduzione carburante VCO

Sono esterrefatto, - dichiara Songa - dopo aver appreso da una comunicazione del Consigliere Regionale Gianluca Vignale, per la decisione della Giunta regionale del Piemonte di abrogare la legge sulla riduzione del carburante per il VCO.



Mi sfuggono completamente le ragioni di una tale scelta a poche settiamane dal Referendum VCO Lombardia/Piemonte, e mi pare una scelta inopportuna e autolesionistica.



Certamente lo sconto fiscale NON era particolarmente elevato e peraltro da diversi anni non veniva finanziato, ma restava comunque un segnale di attenzione al nostro territorio; il PD ha deciso di togliere anche quello.



Riteniamo che dovrà essere un impegno prioritario , da parte del futuro governo regionale di Centro Destra, il reinserimento del Bonus benzina nella norma regionale ed il suo finanziamento, cosi da dimostrare come, per alcuni, i territori sono importanti e l'attenzione non puo essere rivolta solo a Torino.