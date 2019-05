Cantine aperte in Val d'Ossola con “Ossola in Cantina”

Domenica 5 maggio, dalle 11 alle 18, otto cantine apriranno le proprie porte per regalare un viaggio di scoperta enologica al grande pubblico. Un unico voucher – al costo promozionale di € 15 in prevendita su www.ossolaincantina.eventbrite.it - permetterà di conoscere da vicino tutti i produttori, visitare vitigni e cantine e degustare fino a 8 calici di vini ossolani DOC, anche con abbinamenti di prodotti tipici della Val d'Ossola.



Alcuni in Val d'Ossola sono vigneti eroici, ubicati su terreni con pendenze importanti ad altitudini di media montagna, al pari dei più conosciuti in Valtellina, Liguria o nel vicino Canton Vallese svizzero. Perla del vino locale è da sempre il Prünent, Nebbiolo tradizionale citato per la prima volta in una pergamena del 1309, il cui nome deriva dal riferimento al sapore di prugna e/o alla nebbia (pruina) che caratterizza la tarda maturazione autunnale.



I fianchi delle montagne della Val d'Ossola, fino ad un secolo fa letteralmente coperti dai 400 ettari di vigneti, sono vere e proprie terrazze assolate (sustin in dialetto) e grazie all'impegno di valorosi coltivatori stanno tornando a regalare piccoli e grandi gioielli enologici.



Dal 2009 la DOC “Valli Ossolane” ha contribuito ad un ulteriore rilancio della produzione a km0, che il pubblico potrà apprezzare grazie al completo ventaglio di proposte di “Ossola in Cantina”. Prendere parte all'evento del 5 maggio significa anche sostenere la passione di queste piccole realtà produttive, che non solo valorizzano un prodotto locale d'eccellenza, ma contribuiscono anche a rafforzare quel legame tra uomo e natura oggi ancora troppo trascurato.



La manifestazione, nata su iniziativa della Condotta Slow Food Valle Ossola e organizzata dall'Associazione Produttori Agricoli Ossolani con la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier VCO, prevede un biglietto unico di ingresso in prevendita al prezzo speciale di € 15 (il giorno stesso dell'evento sarà acquistabile presso la prima cantina visitata al costo di € 20).



Ogni cantina proporrà una degustazione differente: si passa così dal fresco Chardonnay all'antico e raro Prünent, dal Nebbiolo al Merlot fino ad un Passito che non ti aspetti. I visitatori potranno decidere liberamente quali cantine visitare, attraverso una comoda mappa ed un carnet, entrambi da ritirare presso il primo dei produttori scelti.



Calice dopo calice, il percorso di “Ossola in Cantina” porterà per la prima volta a percorrere strade, mulattiere e sentieri che sono anche linee di congiunzione tra passato e futuro, riscoprendo un mondo antico il cui recupero è oggi in atto con volontà e determinazione.



La Cantina di Tappia

Vini in assaggio:

Valli Ossolane DOC Nebbiolo Superiore Prunent 2015 - 100% Prünent antico clone di Nebbiolo

Valli Ossolane DOC Rosso Barbarossa 2017 - 100% Merlot

Vino Bianco But 2018 - 100% Chardonnay

Gli abbinamenti gastronomici:Pane nero di Coimo con lardo e noci - Salame, mortadella, pancetta e formaggio

Come raggiungere la cantina: Frazione Tappia - 28844 Villadossola

Parcheggio situato a 30 metri dalla cantina, in piazza oppure sotto la chiesa di Tappia.

Percorrendo il sentiero dei Torchi e dei Mulini dal Sacro Monte Calvario di Domodossola.



Cantine Garrone

Vini in assaggio:

Valli Ossolane DOC Nebbiolo Superiore Prunent 2016 – 100% Prünent antico clone di Nebbiolo

Valli Ossolane DOC Rosso Cà d’Matè 2016 - 70% Nebbiolo, 20% Croatina, 10% Prünent

Vino Rosso Munaloss - 50% Nebbiolo, 30%Croatina, 20% Barbera

Gli abbinamenti gastronomici:

Formaggi della Latteria di Crodo - Salumi Divin Porcello

Come raggiungere la cantina:Indirizzo: Via Valle Formazza, 13 - 28865 Oira di Crevoladossola. Parcheggio situato nella piazza di Oira



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVULUPPO RURALE “SILVIO FOBELLI”CRODO

Vini in assaggio:

Valli Ossolane Bianco D.O.C “Terrazzi Antichi” 2017 - 90% Chardonnay

“Rive di Pietra” 2017 - 90% Kerner e 10% altre uve a bacca bianca (10%)

Gli abbinamenti gastronomici:

Filetti di trota affumicata su pane di segale e burro di montagna - Azienda agricola Allevamento Ittico MittagDomodossola

Come raggiungere la cantina:Indirizzo:

Via Roma, 9 - 28862 Crodo. Parcheggio situato di fronte all’edificio scolastico



ECA - Bonacci

Vini in assaggio:

Valli Ossolane DOC Rosso Ca’d Rusin2017 100% Merlot

Valli Ossolane DOC Prünent 2017100% Prünent antico clone di Nebbiolo

Valli Ossolane DOC Nebbiolo 2017 100% NebbioloCa’d Muliner - Vdt (Vino Da Tavola)

Gli abbinamenti gastronomici:

Salumi Ossolani – Azienda Agricola Valle del Rosa

Come raggiungere la cantina?Via Case Rossini, 42 - 28844 Villadossola. Parcheggio Lungo Via Murata e Via Case Rossini



Azienda Agricola Cà da l’Era

Vini in assaggio:

Springhitt 2017 – Nebbiolo e Croatina

Dulz 2018 - Passito da uve Chardonnay e Moscato

Gli abbinamenti gastronomici:

Un assaggio di polenta con farina di Anzola di Tommaso Bianchi, accompagnata da formaggi freschi estagionati di Calasca Castiglione, dell'Azienda Agricola Madalu.

Con il passito pane di segale dolce, il Walser Brot della Walser Backerei di Macugnaga.

Come raggiungere la cantina?

Via del Piano, 15 - 28886 Pieve Vergonte (VB). Parcheggio situato alla fine di via Raffaello nelle vicinanzedella cantina.



Villa Mercante di Luca Mercante

Vini in assaggio:

Valli Ossolane DOC Nebbiolo Superiore Prünent

Villa Mercante 2016 (100% Prünent antico clone diNebbiolo)

Gli abbinamenti gastronomici:

I Runditt della Comunità dei Runditt di Malesco, sfoglie sottili a base di farina e acqua, cotte su una lastra diferro rovente e condite con burro e sale. Accompagnati dai formaggi della Latteria Vigezzina e dal pane nerodi Coimo di Massimo Conti.

Come raggiungere la cantina?

Via strada vecchia, 23 - 28859 Trontano. Parcheggio situato all'interno dell'azienda.



Azienda Vitivinicola Edoardo Patrone

Vini in assaggio:

Valli Ossolane DOC Nebbiolo Prünent Stella 2017 – 100% Prünent antico clone di Nebbiolo

Valli Ossolane DOC Rosso Vigna Vagna 2017 Vino Rosso Merlot - Lepontinum 2017

Vino Rosso PSB 2018Vino Rosato Testa Rusa 2018

Gli abbinamenti gastronomici:

Toma nostrana, primosale, primosale ai sapori e ricotta dell'Azienda Agricola F.lli Rondoni.

Come raggiungere la cantina?

Borgata Baceno, 51 - 28845 Domodossola. Parcheggio situato in località Baceno fronte strada e LocalitàCampei Sopra.



Agriturismo La Tensa

Vini in assaggio:

Vino Bianco Volitivo 2018

Gli abbinamenti gastronomici:

Morbidoso di capra fresco e stagionato dell'Azienda Agricola "La Noce" di Pieve Vergonte con composta dimele cipolle e uvetta e composta di zucca e agrumi della Società Agricola Tensa.

Trota affumicata a caldo mantecata della Troticoltura di Sara Mittag di Domodossola, con crostone di panenero di Coimo.

Come raggiungere la cantina?

Loc. Tensa – Domodossola VB. Parcheggio situato accanto all'agriturismo