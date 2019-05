Luciani vince il Triathlon DragonMan

Gara di triathlon su distanza media (1.9 Km di Nuoto, 90 Km di bici, 21 km di corsa), ma a causa del maltempo la giuria ha imposto alle due società organizzatrici, la ASD Dimensione Sport di Mergozzo e la ASD Cuneo Triathlon, di modificare le distanze di bici e corsa e di annullare la frazione del nuoto per la bassa temperatura dell’acqua/aria. I chilometri di bicicletta sono stati dimezzati a 45 con un solo giro del lago d’Orta al posto dei 2 giri previsti, mentre quelli della frazione di corsa sono diventati 10,5 km invece di 21 km. Le partenze di ogni atleta sono state date con intervallo di 15 secondi l’uno dall’altro.Stefano Luciani, del Sportego Team è stato il primo atleta assoluto a tagliare il nastro d’arrivo, dando 3’49’’ al secondo, lo svizzero Mathieu Deschenaux. Al terzo posto un altro azzurro: Christian Mattachini. Nel campo femminile Silvia Guenzani ( Valdigne Triathlon) si è imposta in 1h 47’28’’, seguita da Michela Menegon e Francesca Marin.“DragonMan bagnato, DragonMan fortunato” sono state le prime parole di Gian Piero Sblendorio, presidente della ASD Dimensione Sport di Mergozzo. “Desidero ringraziare tutte le associazioni e i volontari che hanno lavorato in condizioni estreme, garantendo servizi e sicurezza durante tutta la manifestazione: l’ Amministrazione Comunale Omegna per il supporto, la polizia municipale di Omegna, i Carabinieri stazione Omegna, CRI delegazione di Baveno, COORDINAMENTO MOTOSTAFFETTE ALTO PIEMONTE (CO.M.AL.P.), BOYSCOUT OMEGNA, GRUPPO SCORPION NOVARA, RADIOCLUB VERBANIA, GRUPPO FALCO BORGOMANERO, EMERGENZA RADIO OSSOLA PIEVE VERGONTE, EX CARABINIERI VERBANIA. Un particolare ringraziamento va alla PROLOCO OMEGNA che ha preparato un ottimo pasto caldo per tutti a fine gara.”